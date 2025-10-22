Camargo vuelve a festejar Halloween con el Pasaje del Terror

El alcalde Diego Movellán invita a las familias del municipio a sumarse a la gran fiesta infantil de disfraces que se celebrará en el Parque de Cros

El Ayuntamiento de Camargo, a través de la Concejalía de Juventud, ha programado dos actividades para

celebrar Halloween: el Pasaje del Terror y la Fiesta Infantil de Disfraces Terroríficos. Se trata de propuestas a través de las que se persigue llegar a “todos los públicos”, como ha indicado el alcalde, Diego Movellán, quien ha presentado el contenido de estas iniciativas junto a la concejala del área de Juventud, María Higuera.

Movellán, que se ha referido a que la celebración de Halloween en Camargo “ha logrado atraer a miles de camargueses y visitantes” durante los últimos años, se ha mostrado convencido de que en esta edición tanto la Fiesta Infantil de Disfraces Terroríficos, como el Pasaje del Terror, “volverán a ser eventos multitudinarios”. En este sentido, el alcalde ha subrayado que el Pasaje del Terror –al que la organización recomienda que no accedan menores de 12 años salvo que estén supervisados por un adulto- “es una de

las atracciones más esperadas”.

En relación a ambos eventos, la edil responsable del área de Juventud ha apuntado que desde la Concejalía “apostamos cada año por propuestas creativas y participativas” que “conecten”, ha dicho, “con el público joven, pero también con las familias”. “Queremos que quienes decidan festejar Halloween en Camargo vivan una experiencia tan terrorífica como entretenida”, ha señalado María Higuera.

Así, abrirá la programación prevista la Fiesta Infantil de Disfraces Terroríficos, que se desarrollará en el Parque de Cros. Una cita con los vecinos más jóvenes del municipio que se celebrará el sábado, día 1 de

noviembre, a partir de las 17.00 horas, con hinchables, pintacaras, chocolatada y diferentes actividades orientadas al público familiar. Esta fiesta, en caso de lluvia, se trasladará al interior de la Bolera Gerardo

Castanedo.

Será en la siguiente jornada, la del domingo día 2, cuando a partir de las 19.00 horas abra sus puertas, en el Centro de Formación Municipal, también en la zona de Cros, el Pasaje del Terror. Un espectáculo con entrada libre que tiene, en palabras de Higuera, “una gran acogida entre los jóvenes de Camargo y de otros municipios de Cantabria”, que hace un año “registró un éxito rotundo de asistencia” y que vuelve “con nuevos escenarios y personajes que harán las delicias de los aficionados a las emociones fuertes”.