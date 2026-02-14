Cantabria activa el INUNCANT en fase de preemergencia para el seguimiento de las cuencas

El 112 recibe 115 llamadas y gestiona 99 incidencias provocadas por viento, 8 por lluvias y 8 por nevadas

En la imagen un coche pasa por un charco en Cartes



Se prevé realizar el seguimiento permanente de la situación de las cuencas, así como una comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población

Santander-14.02.2026

El Gobierno de Cantabria ha activado esta mañana el Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (INUNCANT), en fase de preemergencia para el seguimiento, análisis y anticipación de las cuencas ante posibles situaciones de intervención.

De esta forma, la fase de preemergencia prevé realizar el seguimiento permanente de la situación de las cuencas. Así mismo contempla una comunicación de la información que pueda ser relevante, tanto a los servicios actuantes como a la población.

La cuenca que más vigilancia requiere es el Asón, a su paso por la zona de Coterillo, si bien la Confederación ha cambiado las cotas de riesgo elevándolas en todo su cauce ante las obras que se han acometido en los últimos meses por parte del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento en colaboración con el Ayuntamiento de Ampuero. Así, estas cotas han pasado de de 2,60 a 3,60, en amarillo, de 2,90 a 4,20 en naranja y de 3,30 a 5,20 en rojo. Esto permite tener un gran margen ante la crecida del cauce, la pleamar y el posible deshielo.

El Gobierno de Cantabria contempla, también, llevar a cabo tareas de preparación que tienen por objeto disminuir los tiempos de respuesta para una rápida intervención, así como proceder a la comprobación y preparación de los procedimientos, medios y recursos susceptibles de ser necesarios en la fase de emergencia.

Se prevé una subida de la marea hasta la pleamar a las 15:07, con un coeficiente de 67, a lo que se une una precipitación acumulada en 12 horas de 40 mm., que podrá alcanzar el umbral de aviso en la zona de los Valles Pasiegos. Parte de la precipitación caerá en forma de chubascos de nieve.

En estos momentos, los niveles hidrológicos de la comunidad son normales. De cualquier forma, técnicos de Protección Civil y del Centro 112 realizan un seguimiento continuo de la situación.

Incidencias por el viento

Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las y las 19:00 horas de ayer y las 7:00 horas de hoy, un total de 115 llamadas, de las que 99 han estado relacionadas con incidencias derivadas del viento, 8 por lluvias y 8 por nevadas.

La mayoría de los incidentes provocados por el viento, que han afectado tanto a zonas del litoral como del interior, han estado relacionados con daños causados por caída de árboles y desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y señalética.

Los efectos de la lluvia también han causado un argayo en la CA-182 entre Valle de Cabuérniga y Puentensansa a la altura del km 9,5 (Cabuérniga)

Además, la nieve ha obligado a cortar la circulación para vehículos articulados en la N-623, que une el Puerto de El Escudo y Santander, a la altura de Luena y al uso de cadenas en varias carreteras autonómicas.

El mal tiempo continuará hoy en Cantabria, sobre todo por la mañana, con avisos amarillos por viento, lluvia y nieve en centro regional, Valle de Villaverde, Cantabria del Ebro y Liébana. Además, continúa activo el aviso naranja por costeros hasta las 15 horas de hoy, por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), arreciando ocasionalmente a 75 a 88km/h (fuerza 9) y mar combinada del noroeste de 5 a 7 m, ocasionalmente de 7 a 8 m. A partir de las 15 horas, el nivel del aviso en costa descenderá a amarillo, que se mantendrá, en principio, hasta las 20 horas de hoy.

Recomendaciones del Gobierno de Cantabria

En caso de inundación es importante seguir estas recomendaciones y llamar al 112 si se tiene una emergencia:

En viviendas

-Retirar del exterior de la vivienda, aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

-Revisar, cada cierto tiempo, el estado del tejado, el de las bajantes de agua y los desagües próximos.

-Colocar los documentos importantes y, sobre todo, los productos peligrosos, en aquellos lugares de la casa en los que la posibilidad de que se deterioren por la humedad o se derramen, sea menor.

Si llegara a inundarse la vivienda, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.

En el exterior

-No estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

-En el caso de tener que viajar, procurar circular, por carreteras principales y autopistas.

-Informarse del estado de las carreteras y la evolución meteorológica antes de salir.

-Llevar el móvil cargado y el depósito lleno.

-Evitar con el coche zonas de vaguada que puedan verse afectadas por una riada y no atravesar los tramos que estén inundados, la fuerza del agua puede arrastrar y hacer flotar el vehículo.

-Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada.

-Localizar los puntos altos más próximos, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

-Mantenerse informado de las predicciones meteorológicas y del estado de las carreteras.

Se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

Es recomendable, además, descargar la app gratuita My112 que, en caso de llamada al 112, remite la geolocalización y datos del afectado, y permite al personal del Servicio de Emergencias enviar mensajes con información de interés al móvil de los usuarios.