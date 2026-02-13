  • 13 de febrero de 2026
Facebook se lucra con anuncios falsos tras la muerte de Fernando Esteso

La red social de Mark Zuckerberg tiene en circulación numerosos anuncios que falsifican publicaciones de periódicos con titulares falsos tras la muerte del popular actor español Fernando Esteso

«Impactante legado» de Fernando Esteso, o «¿Qué secretos esconde la herencia de Fernando Esteso?», son algunos de los numerosos titulares falsos, que nunca han publicado periódicos como EL MUNDO o EL PAÍS.

Numerosos gobiernos de todo el mundo quieren meter mano a las grandes multinacionales tecnológicas que nos tienen a todos atrapados, queramos o no, y no es para menos. Desde la perniciosa influencia que los contenidos tóxicos y los algoritmos tienen en nuestras vidas y en las de los menores de edad, hasta la influencia en las democracias por las injerencias en procesos electorales, las falsas noticias y contenidos dañinos o estafas, las plataformas están llenas de contenidos que habría que atajar o regular.

En el caso que nos ocupa, la red social Facebook tiene en circulación numerosos anuncios, que son de pago y con los cuales la empresa de Zuckerberg se lucra, que difunden varias falsedades sobre el actor español Fernando Esteso, recientemente fallecido.

En los últimos días, he bloqueado y denunciado varios de estos anuncios, que en muchos casos imitan las publicaciones de prestigiosos periódicos españoles como EL PAÍS o EL MUNDO. Sin duda alguna, las plataformas como Facebook son responsables de lo que publican, y más cuando se trata de anuncios por los que Facebook cobra dinero.

David Laguillo
David Laguillo

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

