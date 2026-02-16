  • 16 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Mundo digital
  3. La CNMV advierte…

La CNMV advierte a los influencers de inversiones: «podrías ser considerado legalmente responsable de cualquier perjuicio que sufran los seguidores»

La CNMV advierte a los influencers de inversiones: «podrías ser legalmente responsable de cualquier perjuicio que sufran los seguidores»

.

Muchos jóvenes (muy jóvenes) consumen estos contenidos en Redes Sociales y sueñan con hacerse ricos sin esfuerzo

La CNMV advierte a los influencers de inversiones: "podrías ser considerado legalmente responsable de cualquier perjuicio que sufran los seguidores"
FOTO: GROK – La CNMV advierte a los influencers de inversiones: «podrías ser considerado legalmente responsable de cualquier perjuicio que sufran los seguidores»

A todos nos ha saltado en YouTube el irritante anuncio de Tradeando con la consabida retahíla de presuntos consejos financieros para hacerse rico sin esfuerzo. El problema radica en que todos estos contenidos o consejos de inversión, venta de cursos o cualquier otra publicidad en las Redes Sociales, le llega a personas cada vez más jóvenes que, seducidos por anuncios de coches de lujo o viviendas, caen en las redes de inversiones que apenas llegan a comprender.

El relato se repite, influencer tras influencer: «no quieren que sepas cómo hacerte rico sin esfuerzo», además va acompañado con un mensaje despreciativo hacia la educación reglada, para que los jóvenes confíen únicamente en el influencer del vídeo.

Para paliar esto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está intensificando sus alertas y sus acciones para alertar a los consumidores, y también a los propios influencers, a quienes advierte de que «podrías ser considerado legalmente responsable de cualquier perjuicio que sufran los seguidores».

Los jóvenes apenas consumen Medios de Comunicación profesionales, y las redes sociales son su principal fuente de información. El problema es que en TikTok, Facebook, YouTube, Twich y muchas otras plataformas proliferan como las setas las recomendaciones de inversión de los finfluencers (influencers financieros).

Ese tipo de creadores de contenido dan consejos de trading (compraventa de activos), stock picking (selección de valores) o analizan las tendencias del mercado o los criptoactivos, siempre exagerando los éxitos de las inversiones y nunca advirtiendo sobre los enormes riesgos de perder todo el dinero. Así, la narrativa de desinformación se extiende entre los jóvenes, un fenómeno nuevo que preocupa a la CNMV.

Además, con la venta de supuestos cursos para hacer dinero rápido se añade otra capa más de preocupación porque los contenidos educativos no reglados intentan imponerse, en la mayoría de los casos con mensajes despreciativos contra la escuela y la universidad, canales educativos oficiales a los que los influencers suelen tachar como «fábricas de parados, borregos conformistas».

La CNMV ahora vigila a los influencers financieros porque en sus mensajes deben explicitar, de forma inequívoca, si media una contraprestación económica, es decir, someterse a la regulación publicitaria que siempre hemos cumplido los Medios de Comunicación y a la que, hasta ahora, las nuevas plataformas parecían estar exentas.

Así, la CNMV recuerda que si alguien contraviene la normativa, las sanciones podrán llegar hasta los 500.000 euros en caso de personas físicas y a un millón en el de personas jurídicas, sin olvidar que el organismo regulador español ya sancionó a Twitter (X) por las consecuencias de la publicidad de inversiones en su plataforma.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Lanzan una denuncia para destituir a Javier Tebas por premiar con 50 euros la «caza» de locales con fútbol pirata Facebook se lucra con anuncios falsos tras la muerte de Fernando EstesoFacebook se lucra con anuncios falsos tras la muerte de Fernando Esteso
Tags:

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.