Cantabria dotará a 72 ayuntamientos con guías de respuesta ante incendios forestales
La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha anunciado que su departamento incluirá una nueva partida económica destinada a los ayuntamientos en el proyecto de presupuestos regionales para 2026 con el fin de mejorar la capacidad de respuesta del Sistema autonómico de Protección Civil.
Tal y como ha trasladado al alcalde de Herrerías, Ramón Cuesta, en un encuentro celebrado en el Gobierno, su departamento destinará 220.000 euros a la elaboración de guías de respuesta ante incendios forestales en 72 ayuntamientos cántabros.
Según ha explicado, la Consejería de Presidencia y Seguridad prestará apoyo económico, material y técnico con esta inversión para dar cobertura a la obligación de los ayuntamientos de disponer de estas guías de actuación en materia de incendios forestales, instrumentos que implantan sistemas de prevención y de aviso a la población con el fin de anticipar la respuesta de los medios locales ante estos episodios.
