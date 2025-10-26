Fomento adjudica la cubrición del parque infantil de la alameda Manuel Llano en Laredo

El proyecto cuenta con un presupuesto de 511.732 euros y un plazo de ejecución de 6 meses

Santander- 26.10.2025

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha adjudicado a la empresa Global Tektia S.L. el proyecto de cubrición de un parque infantil en Laredo, ubicado en la alameda Manuel Llano del municipio, con un presupuesto de 511.732 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que la actuación tiene por objeto la construcción de una cubierta en el espacio infantil existente en dicha alameda y al que se accede directamente desde la acera de la Avenida de España, en el núcleo urbano de Laredo.

Una actuación “de vital importancia”, ha destacado el consejero, para optimizar el uso de esta instalación durante todos los días del año y no depender, como hasta ahora, de las complicadas condiciones meteorológicas de la zona, donde se suelen registrar fuertes vientos y numerosas precipitaciones.

“Con estos trabajos crearemos un nuevo espacio cubierto para el uso y disfrute de todos los niños del municipio”, ha afirmado.