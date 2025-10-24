RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA

Descarga aquí la plantilla para demandar a las operadoras que bloquean webs legítimas

El conflicto por las miles de webs legítimas bloqueadas a instancias de LALIGA da un paso más en el ámbito jurídico, de la mano de la conferencia RootedCON, que ha difundido este viernes una plantilla de demanda para reclamar a las operadoras telefónicas.

El documento debe ser presentado por los afectados con abogado y procurador, y se explica que las medidas adoptadas por las demandadas son bloquear el acceso a los recursos (página web) para que no se pueda acceder por parte de sus usuarios y, además, en algunos casos (como el del operador DIGI) también de interceptar las comunicaciones de las páginas y recursos bloqueados, al objeto, supuestamente, de poner un mensaje sobre el motivo del bloqueo.

La demanda se debe presentar en el juzgado de primera instancia del domicilio del particular o empresa afectada, y si se pide una indemnización esta debe documentarse adecuadamente.

El documento completo de modelo de demanda de tutela judicial civil de Derechos Fundamentales se puede descargar gratis aquí debajo. Recuerda que hay que contratar Abogado y Procurador y presentarlo en el partido judicial correspondiente al negocio afectado por los bloqueos de LALIGA.