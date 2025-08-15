  • 15 de agosto de 2025
Cantabria envía a Zamora un operativo para colaborar en la extinción de los incendios forestales

En las imágenes el incendio en Cabuérniga, 11 de abril de 2022, foto Gobierno de Cantabria

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, firmó ayer la resolución que pone a disposición medios humanos y materiales en apoyo a la Junta de Castilla y León

El Gobierno de Cantabria activó ayer el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) en fase de preemergencia, para colaborar con otras comunidades autónomas que están sufriendo graves incendios forestales, especialmente en las provincias de Zamora y León, en Castilla y León.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, firmó ayer la resolución que permite movilizar medios autonómicos especializados en labores de extinción, coordinación y logística en base al principio de solidaridad entre Comunidades Autónomas.

«En situaciones críticas como la que están viviendo nuestros vecinos de Castilla y León, Cantabria no puede permanecer al margen», aseguró Urrutia, quien añadió que «contamos con profesionales altamente capacitados y medios técnicos que pueden ser de gran ayuda en estos momentos. Nuestra prioridad es contribuir a salvaguardar vidas, viviendas y entornos naturales».

Hoy ha salido a las 6 A.M para Puebla de Sanabria, Zamora, el siguiente operativo compuesto por: un técnico coordinador de emergencias del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria; un rescatador del Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria El Jefe del Parque 3 del Servicio de Emergencias de Cantabria; un Agente del Medio Natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad; un sargento del Parque de Bomberos de Santander Grupo logístico de Cruz Roja Española integrado por 4 personas, en virtud del convenio con la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana.

La consejera ha agradecido «el compromiso y la disposición de los efectivos cántabros, que una vez más demuestran su profesionalidad y vocación de servicio público».

Asimismo, ha señalado que Cantabria mantiene todos sus dispositivos de vigilancia y prevención activos ante el riesgo extremo de incendios también aquí ante las altas temperaturas y el viento que se prevé de componente Sur.

El Ejecutivo cántabro recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, evitar el uso del fuego en entornos rurales y colaborar con los servicios de emergencia en caso de detectarse cualquier conato, además de seguir todas las recomendaciones ante la situación de alerta roja en la Comunidad.

