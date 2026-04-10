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Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Cantabria estará el domingo en aviso naranja por costeros

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Antes y después de este nivel de riesgo estará vigente el amarillo, que dará comienzo a las 20:00 horas del sábado

Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO
Foto de archivo de un temporal en Santander – (C) Foto: DAVID LAGUILLO/CANTABRIA DIARIO

Santander- 10.04.2026

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos para las jornadas del sábado, día 11, y el domingo, día 12.

El aviso amarillo estará vigente entre las 20:00 horas de mañana y las 09:00 horas del domingo, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. Desde ese momento y hasta las 22:00 horas de la misma jornada se eleva la peligrosidad pasando el aviso a naranja. Se espera para este periodo temporal mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros.

Pasado el máximo nivel de riesgo activado, mejoran las condiciones, y se retoma el aviso amarillo entre las 22:00 horas y el final del día, ante la previsión, de nuevo, de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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