El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» en el Ateneo de Santander
El viernes 17 de abril a las 19.30 horas
El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» el próximo viernes 17 de abril a las 19.30 horas en el Ateneo de Santander. La obra, publicada por Almuzara, es«un manifiesto desde la rabia, la ira y la impotencia ante la situación que no merecemos ni entendemos«.
«QUEMADOS, INDIGNADOS, CABREADOS: ESCOJA USTED MISMO», dice la editorial que añade que el libro «nace del hartazgo. No del enfado pasajero, sino del cansancio crónico de un país que funciona a base de parches, consignas y silencios. Un país lleno de ciudadanos agotados que han aprendido a callar para no complicarse la vida».
Jáuregui estará acompañado por la alcaldesa Gema Igual y los periodistas Manuel Ángel Castañeda y Marta San Miguel.
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