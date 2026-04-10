  • 11 de abril de 2026
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El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» en el Ateneo de Santander

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El viernes 17 de abril a las 19.30 horas

El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» el próximo viernes 17 de abril a las 19.30 horas en el Ateneo de Santander. La obra, publicada por Almuzara, es«un manifiesto desde la rabia, la ira y la impotencia ante la situación que no merecemos ni entendemos«.

«QUEMADOS, INDIGNADOS, CABREADOS: ESCOJA USTED MISMO», dice la editorial que añade que el libro «nace del hartazgo. No del enfado pasajero, sino del cansancio crónico de un país que funciona a base de parches, consignas y silencios. Un país lleno de ciudadanos agotados que han aprendido a callar para no complicarse la vida».

Jáuregui estará acompañado por la alcaldesa Gema Igual y los periodistas Manuel Ángel Castañeda y Marta San Miguel.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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