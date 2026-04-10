El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» en el Ateneo de Santander

El viernes 17 de abril a las 19.30 horas

El periodista cántabro Fernando Jáuregui presentará su libro «Quemados» el próximo viernes 17 de abril a las 19.30 horas en el Ateneo de Santander. La obra, publicada por Almuzara, es«un manifiesto desde la rabia, la ira y la impotencia ante la situación que no merecemos ni entendemos«.

«QUEMADOS, INDIGNADOS, CABREADOS: ESCOJA USTED MISMO», dice la editorial que añade que el libro «nace del hartazgo. No del enfado pasajero, sino del cansancio crónico de un país que funciona a base de parches, consignas y silencios. Un país lleno de ciudadanos agotados que han aprendido a callar para no complicarse la vida».

Jáuregui estará acompañado por la alcaldesa Gema Igual y los periodistas Manuel Ángel Castañeda y Marta San Miguel.