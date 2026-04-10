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La jueza de El Bocal cita a las partes el 24 de abril para una nueva sesión de declaraciones

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Escuchará a los superiores y compañeros de la agente de la Policía Local y de la gestora del 112, a los operarios y jefa de obra del arreglo de la pasarela en 2024, y al ingeniero que firmó el proyecto de construcción de la estructura

Tomará declaración a dos ciudadanos que frecuentaban la zona y que han sido localizados por la Policía Judicial tras la petición de la magistrada de que recabara información sobre el estado de la pasarela antes del siniestro

Pide al Ayuntamiento de Santander que aclare si ha incoado expediente sancionador a la agente investigada y a Costas que informe sobre los cargos que han ostentado desde el año 2012 los dos funcionarios investigados

Santander, 10 de abril de 2026.-

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que se encarga de la investigación del accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas tras ceder una pasarela de la senda costera, ha citado a todas las partes el próximo 24 de abril para una nueva sesión de declaraciones.

En una providencia hoy dada a conocer, la magistrada cita a trece personas en calidad de testigos entre las nueve y media de la mañana y la una de la tarde.

En concreto, se escuchará a los superiores jerárquicos y a dos compañeros tanto de la agente de la Policía Local de Santander como de la gestora del 112 investigadas, después de que el inspector jefe de la Policía Local y el director del Servicio de Emergencias hayan respondido al requerimiento de la instructora para que identificaran a estas personas.

También se tomará declaración a la jefa de obra y a los operarios encargados del arreglo de la pasarela en 2024, una vez que la contratista ha informado de quiénes fueron las personas que realizaron ese trabajo; y al ingeniero industrial que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas en el año 2014.

Además, se ha citado a dos ciudadanos que frecuentaban la zona antes del siniestro para que trasladen sus impresiones sobre el estado de la estructura.

Estas personas han sido localizadas por el Grupo Tercero UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial en respuesta a la petición de la magistrada de que recabaran todo tipo de documentación e información sobre cómo se encontraba la pasarela antes de que tuviera lugar el accidente.

Finalmente, la resolución judicial requiere al Ayuntamiento de Santander para que aclare si ha incoado expediente sancionador frente a la agente de la Policía Local investigada.

Y también pide a la Demarcación de Costas en Santander que informe de qué cargos y puestos han ostentado desde el año 2012 hasta la actualidad los dos funcionarios que se encuentran investigados en la causa, especificando su respectiva cualificación profesional.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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