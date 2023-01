Cantabria estará este domingo en aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos en el litoral

El Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria aconseja extremar las precauciones

En la imagen de archivo personas observan un temporal en Santander – (C) Foto: David Laguillo

Santander – 06.01.2023.- El Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria informa de que Cantabria estará este domingo en aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos en todo su litoral, por lo que aconseja extremar las precauciones.

Así lo señalan tras la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de aviso naranja en la zona de la costa, con un coeficiente de marea en la pleamar de 71, a las 17:37 horas, y con olas que podrían alcanzar los 6 metros de altura.

Desde Protección Civil Cantabria se aconseja que los pescadores de caña no realicen esta actividad y, si lo hicieran, que se coloquen en zonas no afectadas por el oleaje, extremando la precaución entre las 16:30 y las 18:30 horas, coincidiendo con una hora antes y otra después de la pleamar.

Se recomienda, igualmente, que las embarcaciones no salgan a navegar, a no ser que cuenten con características que les permita hacerlo en este estado del mar. También se recomienda a los surfistas que no entren al agua a no ser que sean expertos y que sepan controlar las corrientes en las playas en las que se encuentren.

Desde Protección Civil se pide, además, no estacionar los vehículos cerca de zonas de muros costeros o lugares donde puedan ser alcanzados por las olas. Asimismo, se recomienda no pasear cerca de zonas afectadas por el oleaje.

Por último, se insta a la ciudadanía a que, ante cualquier incidencia, llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención y se les recomienda seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre las emergencias y la meteorología.