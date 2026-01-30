  • 31 de enero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Cantabria lució en…

Cantabria lució en FITUR

.
En la imagen Juan González, de Onda Felicidad, entrevista a la alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza

Terminó la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid y Cantabria volvió a lucir con un brillo especial en la convocatoria turística más importante del país.

Alcaldes de municipios tan importantes para el turismo como San Vicente de la Barquera, representado por su regidora Charo Urquiza, llevaron sus novedades y sus planes para desestacionalizar el turismo y generar productos y empleo de calidad.

También, FITUR sirve para poner en valor el trabajo de los nuevos medios de comunicación, más allá de las grandes cadenas de medios, como Onda Felicidad Cantabria, que estuvo presente en el stand de Cantabria en FITUR 2026 con Juan González y Eric Muñoz, RadioStudio, Onda Occidental, Cantabria TV y muchos otros medios independientes.

Onda Felicidad Cantabria, formada por profesionales con amplia trayectoria en medios de comunicación, ha realizado una cobertura especial, acercando a la audiencia todo lo acontecido en el stand cántabro y dando visibilidad a los
municipios, entidades y protagonistas que representan la riqueza y diversidad de Cantabria.

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

Pacita Díaz celebró su 99 cumpleaños El Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria lanza una nueva convocatoria de ayudas para la colocación de la cruz rosa en clínicas autorizadas Default ThumbnailLos sindicatos de TEKA siguen cuestionando las razones del ERE y exigen la reducción de los despidos
Tags:

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.