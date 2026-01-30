Cantabria lució en FITUR

En la imagen Juan González, de Onda Felicidad, entrevista a la alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza

Terminó la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid y Cantabria volvió a lucir con un brillo especial en la convocatoria turística más importante del país.

Alcaldes de municipios tan importantes para el turismo como San Vicente de la Barquera, representado por su regidora Charo Urquiza, llevaron sus novedades y sus planes para desestacionalizar el turismo y generar productos y empleo de calidad.

También, FITUR sirve para poner en valor el trabajo de los nuevos medios de comunicación, más allá de las grandes cadenas de medios, como Onda Felicidad Cantabria, que estuvo presente en el stand de Cantabria en FITUR 2026 con Juan González y Eric Muñoz, RadioStudio, Onda Occidental, Cantabria TV y muchos otros medios independientes.

Onda Felicidad Cantabria, formada por profesionales con amplia trayectoria en medios de comunicación, ha realizado una cobertura especial, acercando a la audiencia todo lo acontecido en el stand cántabro y dando visibilidad a los

municipios, entidades y protagonistas que representan la riqueza y diversidad de Cantabria.