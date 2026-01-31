  • 31 de enero de 2026
Los periodistas de Cantabria celebraron a su patrón

El premio José Estrañi lo recibió el periodista cántabro Miguel Ángel Noceda durante la tradicional cena por San Francisco de Sales

Los periodistas de Cantabria celebraron a su patrón/Fotos: Roberto Ruiz
La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) entregó anoche el premio José Estrañi al periodista cántabro Miguel Ángel Noceda, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional como periodista de información económica, durante la tradicional cena anual celebrada por la mayor asociación de periodistas de la comunidad autónoma.

Noceda, además, vio reconocida su labor como director de los cursos de Economía para periodistas que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) así como su trabajo al frente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, entregó este galardón a Noceda, que afirmó: “han cambiado los tiempos, han cambiado los soportes; pero no ha cambiado ni cambiarán los valores del periodismo, que consiste en contar las cosas que suceden y que interesan al ciudadano con una mirada crítica y con la verdad por delante”.

Noceda también tuvo un recuerdo por hechos recientes como el accidente de Adamuz, que “subrayan la relevancia del periodismo en una sociedad democrática”, y que además debe cumplir “su función de servicio público cuando refuerza su independencia y ejerce un control crítico sobre los poderes”.

De hecho, la lucha contra los bulos y las falsas noticias ha sido uno de los focos de reivindicación de esta cena de la APC, para poner en valor los criterios fundamentales del periodismo como “el rigor, que no es una opción, es una obligación; la verdad como el pilar que sostiene la credibilidad; la ética profesional; la competencia o la responsabilidad que nos recuerda que informar es siempre un acto con consecuencias”, indicó Gallardo.

Las Redes Sociales “han transformado la forma de comunicarnos y de informarnos”, y se han convertido en terrenos “fértiles” para la desinformación, los bulos y la polarización. Para Gallardo es esencial que el periodismo ofrezca calidad frente a cantidad, contexto frente a fragmentación y verificación frente a rumor, “no se trata de competir con la inmediatez, sino de defender la credibilidad”, ha añadido.

También hubo un reconocimiento a los compañeros Ana Bárcena y José Luis Valdezate, fallecidos este pasado año, los cuales “nos dejan un ejemplo ético y profesional que debemos preservar”, dijo Gallardo.

A la gala acudió una representación del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander, encabezada por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia; la directora general de la Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria, Marta González Liébana; la alcaldesa de Santander, Gema Igual y la concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, que han recibido de forma expresa el agradecimiento de la APC por su colaboración y apoyo a las actividades que realiza.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

