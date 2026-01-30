Recuperada la estatua de Severiano Ballesteros y detenido el presunto autor del robo

Ha sido encontrada fracturada por diversas partes, con trozos preparados para su venta.

Estaba oculta en un trastero de un bloque de viviendas en Santander.

30 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en la investigación comenzada tras la denuncia por la desaparición de la estatua alegórica al reconocido golfista Severiano Ballesteros, que se encontraba instalada en la localidad de Pedreña-Marina de Cudeyo (Cantabria), ha procedido en el día de ayer a la detención de un varón de 22 años de edad y vecino de Santander, como presunto autor de su sustracción.

Tras su detención se ha practicado un registro en un trastero de un bloque de viviendas situadas en la zona de la Albericia de Santander, donde ha sido hallada partida por la cintura, estando la cabeza intacta y el torso y brazos fracturado en varios trozos.

Esta operación de la Guardia Civil de Cantabria, ha sido dada a conocer en la mañana de hoy en el Acuartelamiento de este Cuerpo en Santander, en una rueda de prensa presidida por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y con la participación del Teniente Coronel Jefe Accidental de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma, Julio Postigo, el Alcalde del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez, y el Capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Alberto Fuerte.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la “dedicación” y el “intenso trabajo” desarrollado por la Guardia Civil para localizar la estatua de Seve Ballesteros, valorada en unos 30.000 euros, antes de su posible venta o fundición.

Casares, que antes de presentarse esta operación a los medios ha informado a la familia de Seve Ballesteros del resultado de la misma, ha indicado que se ha detenido a un hombre por estos hechos pero que la investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

También ha agradecido la “enorme colaboración” del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la Policía Local desde el primer momento en que se detectó la sustracción de la estatua, sobre la que el alcalde, Pedro Pérez, ha indicado que será el autor de la misma, Salvador García Ceballos, quien determine si es posible su reconstrucción o no en el estado en el que ha sido localizada.

Investigación

El pasado 19 de enero, la Guardia Civil fue informada de la desaparición de la mencionada estatua, la cual se encontraba instalada en el Parque La Barquería de la localidad de Pedreña. Esta imagen a tamaño real del afamado deportista Severiano Ballestero, tenía un peso superior a los 100 kilos, estaba creada en bronce y un valor de unos 30.000 euros, si bien, su mayor valor era el sentimental para los vecinos de Marina de Cudeyo y los seguidores del golf.

Para su sustracción, previamente la habían arrancado del lugar y arrastrada por la hierba, trasladándola a un lugar seguro donde fue partida.

La Guardia Civil centro su investigación en la hipótesis más probable que el robo estaría orientado a la venta en trozos de bronce a diferentes centros de recuperación de metales, por lo que primaba su recuperación antes de que pudiera ser fundida en su totalidad.

De esta forma los agentes inspeccionaron diferentes centros de recuperación de metales, tanto de Cantabria como de otras provincias. Estas inspecciones y vigilancias de estos lugares, pudo haber frenado la venta de la estatua para no ser descubiertos por la Guardia Civil.

La colaboración ciudadana y el uso de medios técnicos, puso a los agentes tras un vehículo y personas que ya contaban con antecedentes por sustracciones de cobre.

Todas estas indagaciones permitieron centrar la investigación sobre un varón que en octubre y noviembre del pasado año ya había sido detenido como presunto autor de robos con fuerza de cableado de alumbrado público en diferentes localidades de Cantabria.

Con las diferentes pruebas conseguidas, en el día de ayer se pudo proceder a su detención, y posterior registro de un trastero en Santander donde se hallaron las diferentes partes de la estatua, no descartándose por las formas de algunos de los trozos ya cortados que estuvieran preparados para intentar su venta en algún centro de recuperación de metales.

Al objeto de evitar la total desaparición de la estatua, se precipitó en el día de ayer la detención de la mencionada persona, continuándose las indagaciones por si hubiera otros implicados.

Esta operación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con el apoyo de componentes del Puesto de Pedreña y otras unidades de la Compañía de Santander.