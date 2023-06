Cáritas Santander atendió en 2022 a 5.557 personas con una inversión superior a los 3.138.000 euros

Una de cada cuatro personas que acudió a Cáritas el pasado año lo hizo por primera vez y la mayor parte fue acogida desde los 62 equipos repartidos por la región.

Un 32% de las inversiones se destinó a cubrir las necesidades básicas de las familias, en un modelo que ha superado la ayuda en especie y se ofrece a través de tarjetas monedero y otros formatos de apoyo económico.

La subida generalizada de los precios ha hecho que las economías más precarias necesiten una ayuda de mayor intensidad para llegar a fin de mes

Santander, 8 de junio de 2023. Uno de cada tres euros invertidos por Cáritas Diocesana de Santander el año pasado se destinó a cubrir las necesidades básicas de las 5.557 personas a las que la entidad acompañó durante ese tiempo. Este es uno de los datos incluidos en la memoria anual 2022 que se ha presentado esta mañana en un acto que ha contado con la presencia de Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, Sonsoles López Huete, directora de la entidad, y Raquel Menéndez Antuña, secretaria general.

La guerra de Ucrania, la subida generalizada de los precios y la inflación están afectando especialmente a los más vulnerables. 1.409 personas se acercaron el año pasado por primera vez a Cáritas en busca de ayuda. Lo hicieron en su mayor parte a través de los 62 equipos parroquiales distribuidos por toda la región. Prácticamente la mitad de las personas atendidas tiene nacionalidad española (46%) y el 58% del total está integrado por mujeres, según ha informado Raquel Menéndez Antuña, quien ha agradecido el trabajo de las 407 personas voluntarias que colaboraron con la entidad durante el pasado año.

A lo largo de 2022 fue necesario aumentar la intensidad de las ayudas en un momento en que para llenar la cesta de la compra comenzó a hacer falta una inversión muy superior a la de antes de la pandemia. Más de un millón de euros se invirtieron en cubrir necesidades básicas, fundamentalmente en alimentación, vestido y calzado, pero también en suministros, salud o asistencia jurídica.

Para explicarlo gráficamente, la directora de Cáritas Diocesana de Santander, Sonsoles López, ha mostrado durante la rueda de prensa el ticket de una compra realizada en 2019 por una persona acompañada desde la entidad y otro de esa misma compra, pero hecha ayer mismo, 7 de junio. Mismos productos y mismas marcas en la mayor parte de los casos. “Para nuestra sorpresa, la compra que en 2019 se podía hacer con 32,68 euros, ayer nos costó 48,18 y, además, al comparar los tickets hemos comprobado que el peso de algunos productos envasados es inferior al de hace cuatro años. Esa cuenta final ha experimentado un incremento del 50% y somos conscientes de que es una compra puntual sobre la que no se pueden sacar conclusiones generalizadas, pero nos ha parecido oportuno mostrarlo porque representa la realidad a la que estamos haciendo frente cada día desde Cáritas”.

#Donadiferente

Cáritas lleva años apostando por las tarjetas monedero y otros formatos de ayuda económica como alternativa a la entrega de alimentos. Gracias a este nuevo modelo 3.171 personas pudieron satisfacer sus necesidades en alimentación desde el respeto a su autonomía y capacidad de elección. “En Cáritas repensamos constantemente sobre nuestra acción y entendemos que la acogida, la ayuda y el acompañamiento no pueden realizarse de otro modo que desde el respeto a la dignidad y derechos de las personas. Esta es la razón de nuestra forma de ser y actuar. El apoyo económico es necesario, pero no es la única acción que llevamos a cabo. Acompañar a las personas implica mucho más. Supone escuchar, acoger en su complejidad, cuidar, caminar juntos sin imponer, respetar su autonomía y potenciar sus fortalezas”, ha afirmado Sonsoles López.

MÁS DE 3.100.000 EUROS INVERTIDOS

La inversión global realizada durante 2022 fue de 3.138.309 euros, de los que un 74% procede de fondos privados. Una cantidad que permitió también seguir adelante con los distintos proyectos específicos que Cáritas Diocesana de Santander tiene en marcha. Durante el pasado año, la entidad acompañó a 134 mujeres en contextos de exclusión y/o prostitución y trata; a 37 personas en situación de sin hogar; a 194 niños, niñas y adolescentes y a 15 familias a través del acceso a vivienda. El proyecto de empleo ofreció acogida orientación, formación e intermediación laboral a 163 demandantes de empleo, en su mayor parte mujeres del sector doméstico. Además, desde el centro sociosanitario ‘Hogar Belén’, 10 personas con enfermedades crónicas y en situación de exclusión recibieron acogida y acompañamiento gracias también a la colaboración de 5 Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Sonsoles López Huete ha insistido en recordar que es necesario mirar más allá de esas grandes cifras. “Son 5.557 personas a las que se les han arrebatado sus derechos esenciales. No se definen por el programa al que se adhieren ni por las necesidades cubiertas. Todas ellas tienen nombre propio; son personas con una historia vital compleja, llena de esfuerzo, de constancia, de trabajo, de preocupaciones … En Cáritas, vemos a las personas en su totalidad, y no solo en una esfera de la misma, Son profesionales, estudiantes, familias… Sin lugar a dudas, esto es más complejo, porque nos interpela a no trocear a las personas, a zambullirnos en su realidad, a interrogarnos sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos”.

Pero las inversiones no se realizaron únicamente en el entorno más cercano. Cáritas Diocesana de Santander contribuyó el pasado año con 166.044 euros a paliar distintas emergencias en otras partes del mundo, como la terrible situación de quienes han sufrido la guerra en Ucrania y Siria, las catástrofes naturales en La Palma y Haití y la crisis alimentaria en el Sahel y el Cuerno de África. Por otra parte, los 81.464 euros recaudados en la campaña ‘Gesto Diocesano de Cuaresma’ permitieron apoyar 8 proyectos de desarrollo en los cinco continentes.

SEMANA DE LA CARIDAD

Cáritas Diocesana de Santander presenta los datos de actividad del pasado año en el contexto de la Semana de la Caridad, que este año lleva por lema ‘Tú tienes mucho que ver’. Desde la entidad, animan a los ciudadanos a abrir la mente y reenfocar la mirada para ver esa otra realidad: la de muchas personas que no pueden acceder a los mismos derechos. “Hoy quiero invitarles a sumergirnos en lo que vemos, para transitar de una forma de ver, superficial y despersonalizada, a mirar y actuar con los ojos y las manos de Cáritas”, ha concluido Sonsoles López.