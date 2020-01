CCOO exige a los grupos políticos “implicación y agilidad” para buscar soluciones que garanticen los 50 puestos de trabajos de Conservas Lolín

Print This Post

La Federación de Industria del sindicato ha convocado una concentración antes del Pleno extraordinario que se celebrará en el Ayuntamiento de Castro Urdiales el martes 4 de febrero

El sindicato, que ha pedido reuniones con todos los partidos políticos, así como con Revilla y Zuloaga, ya ha tenido un encuentro con el PP para abordar el conflicto y trasladarles su preocupación

La Federación de Industria de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha mostrado su preocupación ante el incierto futuro laboral de las 50 personas que trabajan en Conservas Lolín, una de las conserveras de Castro Urdiales, y ha exigido a los grupos políticos “implicación” y “agilidad” para buscar soluciones que comprometan y garanticen los puestos de trabajo de una plantilla compuesta en un 98% por mujeres.

El próximo martes, 4 de febrero, CCOO estará apoyando a la plantilla de Conservas Lolín en la concentración que han convocado a las puertas del Ayuntamiento de Castro Urdiales, desde las 11.30 horas, y con motivo de la celebración del Pleno Extraordinario que se celebrará en el Consistorio para abordar el conflicto de la conservera.

Además, los delegados del Comité de Empresa de Conservas Lolín, junto con los responsables de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria, ya han pedido reuniones con todos los partidos políticos, también con el presidente y el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga, respectivamente, para abordar el conflicto y trasladarles su preocupación. Hasta el momento, sólo les ha recibido el Partido Popular (PP), a cuyos responsables les han explicado la situación la situación de la plantilla y les han exigido que pongan toda la carne en el asador y se impliquen para aclarar la situación, desatascar el problema y velar por el futuro de las 50 familias que trabajan en la conservera.

“Queremos trasladar a los partidos políticos la difícil situación económica que atraviesa la empresa y la incertidumbre que vive la plantilla y que afecta a 50 familias. Les hemos instado a que hagan política con mayúscula, que se busquen todas las alternativas posibles para remover los obstáculos que puedan existir para la materialización del convenio y que, si finalmente se produce la pérdida de los puestos de trabajo, se impliquen en la búsqueda de alternativas para estos trabajadores, la gran mayoría mujeres, que no pueden ser los paganos de una situación externa a ellos”, ha señalado Jesús Gallo, responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industria de CCOO en Cantabria.

A juicio de CCOO, los representantes políticos no pueden votar que no y quedarse satisfechos, sino que tienen que buscar soluciones legales, unirse a favor de las 50 familias que no saben qué les deparará el futuro laboralmente hablando. Independientemente del conflicto político hay que fijarse en los efectos colaterales de toda esta situación, cuyo foco está, sin lugar a dudas, en los y las trabajadoras afectadas.

Gallo ha asegurado que “insistiremos a los representantes políticos en el Consistorio castreño para que busquen soluciones ágiles, ajustadas a las leyes y con implicación de todos ellos, sin distinguir entre si son Gobierno o son oposición o si el conflicto responde a unos intereses particulares o partidistas. Nuestro objetivo no es otro que el de conseguir que se garanticen los 50 puestos de trabajo, independientemente de lo que pase”.

Del mismo modo, desde la Federación de Industria de CCOO en Cantabria se quiere dejar claro que serán tan exigentes con los partidos políticos como con la empresa. De hecho, a la empresa la ha instado a tener una actitud proactiva y a no utilizar a las y los trabajadores como rehenes. Además, le ha exigido que si finalmente Conservas Lolín va a las nuevas instalaciones del polígono de Vallegón se preserven todos y cada uno de los puestos de trabajo actuales.

