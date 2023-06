CCOO exige al Gobierno y a Correos recursos suficientes para abordar las Elecciones Generales ‘con garantías’

El sindicato pide reforzar la plantilla de Correos mucho más de lo anunciado por la empresa

En la imagen una persona mete su voto en una urna (C) Foto: David Laguillo

El sindicato CCOO espera que “no se repita el inaceptable refuerzo de la ya escasa plantilla en las pasadas elecciones del 28 de mayo, de tan solo 42 contratos en Cantabria, el 1,68% de la contratación de refuerzo total en todo el territorio”.

El sindicato mayoritario en Correos considera necesario reforzar la plantilla con al menos otros 4.500 efectivos más de los 5.500 contratos anunciados por la empresa postal pública.



Comisiones Obreras (CCOO), sindicato mayoritario en Correos, ha exigido al Gobierno y a la empresa postal pública no escatimar en los recursos necesarios para garantizar que toda la ciudadanía del país pueda ejercer su derecho al voto y que Correos pueda cumplir con sus obligaciones de servicio público en la campaña de Elecciones Generales del próximo 23 de julio.



Para CCOO, los 5.500 contratos anunciados por Correos son del todo insuficientes y no garantizan la cobertura de la plantilla en el mes de julio, ni el suficiente refuerzo de los 4.214 centros de trabajo entre

oficinas postales, centros de distribución y de tratamiento postal afectados por la campaña electoral, 66 de ellos en Cantabria, ni la cobertura necesaria de los 5.896 servicios rurales distribuidos por todo el territorio nacional, 154 en la comunidad cántabra.



Por ello, el sindicato ha emplazado al Gobierno y a Correos a incrementar las contrataciones en, al menos, 4.500 efectivos más en todo el país, para garantizar el desarrollo normal de la campaña electoral y evitar colas a la ciudadanía en las oficinas, que se ven desbordadas por el incremento del voto por correo. CCOO ya advirtió, el mismo día que el Gobierno anunció la convocatoria anticipada de las Elecciones Generales, que habría más de dos millones de votos por correo.



En las Elecciones Generales del 26 de junio de 2016, que se celebraron coincidiendo con el inicio del verano, se produjo el mayor número de votos por correo en unas elecciones en España -1.452.988-. La convocatoria actual, teniendo en cuenta que las Elecciones Generales se celebran en pleno periodo estival, puede desbordar todas las previsiones y, para CCOO, es fundamental reforzar la plantilla para abordar la avalancha que se prevé en la tramitación y distribución de los votos por correo.



El sindicato espera que no se repita el inaceptable refuerzo de la ya escasa plantilla -7.000 empleos menos en Correos desde la llegada Juan Manuel Serrano- ocurrido en las pasadas Elecciones Municipales y Autonómicas del 28 de Mayo, de tan solo 42 contratos en Cantabria -33 en reparto y 9 en atención al cliente, el 1,68% de la contratación de refuerzo total en todo el territorio- por respeto a los trabajadores y a la ciudadanía. En esa ocasión, hubo 15.000 solicitudes de voto por correo en Cantabria, de los que 14.000 se repartieron en la comunidad.

CCOO ha exigido que se cubra la actividad ordinaria y que se refuerce la contratación según el desarrollo del voto por correo, para abordar con garantía el proceso electoral. Además, el sindicato ha reclamado a Correos que mejore las cantidades que percibe la plantilla por el reparto de envíos en distribución y la gratificación de campaña electoral en oficinas y centros de tratamiento, que actualmente supone solo 2,28 euros diarios de compensación durante todo el proceso electoral, una cantidad totalmente

insuficiente para compensar el sobreesfuerzo que supone realizar una campaña electoral, más aún cuando se sucede una tras otra.

Desde CCOO, somos conscientes de que el abandono del servicio postal público por parte del Gobierno, que ha recortado el fondo de financiación del servicio postal universal en los PGE y se ha desentendido de la pésima ‘gestión de desguace y del recorte’ de plantilla de los últimos años de su

presidente, Juan Manuel Serrano, augura una campaña electoral exenta de dificultades y una vez más, serán la profesionalidad y responsabilidad de los trabajadores de Correos quienes garantizarán el cumplimiento de los compromisos electorales encomendados al servicio postal

público.