PP: «No está sobre la mesa» que el PRC vaya a entrar en el Gobierno, ni cargos en el Parlamento

El partido liderado por María José Sáenz de Buruaga es consciente de que no tiene la mayoría absoluta y necesita la abstención del PRC para la investidura

María José Sáenz de Buruaga – Foto (C) David Laguillo

El Partido Popular de Cantabria ha salido al paso de los habituales rumores cuando no hay claras mayorías absolutas después de unas elecciones: no está sobre la mesa de negociación la presencia de regionalistas ni en el Gobierno, ni cargos en el Parlamento.

Este martes, las comisiones del Partido Regionalista de Cantabria y del Partido Popular se han reunido en el Parlamento de Cantabria para llegar a un acuerdo que permita la investidura de María José Sáenz de Buruaga como presidenta de la comunidad autónoma.

«El Partido Popular no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Cantabria, por lo que está en la obligación de entenderse con otras formaciones políticas para poder formar un Gobierno en solitario», afirman los populares.

La reunión, según el PP, ha sido una ‘toma de contacto’ tras la conversación mantenida entre la presidenta y el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, quien le trasladó su disposición a no obstaculizar su investidura como presidenta de Cantabria respetando la lista más votada.

«En ningún momento ha estado ni está sobre la mesa la entrada del PRC en el Gobierno de Cantabria ni la negociación de ningún cargo, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento de Cantabria», sentencian los populares en un comunicado.

«Tampoco ha estado ni está sobre la mesa y no se ha aceptado ninguna condición que suponga para el PP renunciar al cumplimiento de la legalidad y de los principios de buen gobierno, trasparencia y honestidad en la gestión pública. No se ha pedido y el Partido Popular no va a renunciar en ningún caso a cumplir los compromisos que, en materia de transparencia, la presidenta ha adquirido con los ciudadanos en campaña electoral», en referencia a la petición de Miguel Ángel Revilla de evitar el «martirio» de las comisiones de investigación impulsadas por los populares en la legislatura 2011-2015.

Las conversaciones con el PRC, matiza el PP, ‘se han basado exclusivamente en la continuidad de proyectos en marcha que, por otra parte, el Partido Popular tiene recogidos en su programa electoral. La reunión de hoy ha servido para avanzar en la concreción de ese escenario y se plasmará en un documento cuya firma se producirá en los próximos días’.