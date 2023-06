El Colegio de Médicos recurre contra el Servicio Cántabro de Salud por el nuevo sistema de gestión de la demanda

El COM de Cantabria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo

El procedimiento actual de citas “afecta y pone trabas al ejercicio profesional del médico”

En la imagen de archivo el consultorio médico de Comillas – (C) Foto: David Laguillo

Santander, martes, 6 de junio de 2023.- El Colegio de Médicos de Cantabria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Servicio Cántabro de Salud por las modificaciones en la aplicación informática de cita de los pacientes que impide a los médicos de Atención Primaria programar consultas con enfermos crónicos o complejos “afectando y poniendo trabas al ejercicio profesional del médico, que incluye el seguimiento de sus pacientes, y quebrando el derecho de igualdad, pues las restricciones informáticas no afectan al resto del personal sanitario, sino únicamente a los médicos”.

Por lo tanto, según los médicos de Atención Primaria, el nuevo sistema de la gestión de la demanda implantado por el Servicio Cántabro de Salud hace dos meses ‘restringe el ejercicio de los médicos’ de AP y vulnera su derecho a desarrollar las competencias propias de su profesión por lo que el Colegio Oficial de Médicos, que está legitimado para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos de la profesión médica, ha acudido a los tribunales para acabar con las trabas al ejercicio profesional de la Medicina.

El COM Cantabria ya envió un requerimiento formal al consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria en funciones, Raúl Pesquera, para que ordene lo necesario para terminar con las restricciones al ejercicio de la profesión de los médicos de Atención Primaria originadas por el nuevo sistema de la gestión de la demanda que les impide realizar el correcto seguimiento de sus pacientes crónicos y complejos al no poderles citar cuando es necesario, pero no obtuvo respuesta alguna.

Y, por su parte, los médicos de AP de Cantabria han realizado escritos al SCS solicitando que se elimine el sistema, se han concentrado en las puertas de sus centros de trabajo y han planteado más actos reivindicativos para poder citar a sus pacientes cuando sea necesario.