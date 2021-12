CCOO exige unos presupuestos ‘suficientes’ en Sanidad para acabar con la ‘discriminación’ entre profesionales y mejorar la asistencia sanitaria

(C) Foto: David Laguillo

La falta presupuestaria en el capítulo de Personal ‘repercute directamente en la asistencia sanitaria que se brinda a todos los cántabros’, opina el sindicato

A 31 de octubre de 2021 ya se ha gastado el presupuesto de todo el año en el capítulo de personal y la consejería pretende ‘repetir el mismo error’

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) sigue luchando porque la Sanidad en Cantabria tenga una financiación suficiente que permita recuperar los niveles de asistencia sanitaria perdidos durante la pandemia.

Para ello, “es fundamental reforzar y aumentar las plantillas” del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para asegurar una atención de calidad a la ciudadanía y “blindar la sanidad cántabra ante una sexta ola de Covid-19 que ya no nos puede pillar desprevenidos”, ha subrayado Arantxa Cossío, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria.

A 31 de octubre nos encontramos que se ha gastado prácticamente la totalidad de la partida presupuestaria de todo el año 2021 en el capítulo de Personal y, lejos de enmendar este error, a Consejería de Sanidad pretende repetir con un ‘presupuesto insuficiente a costa de los profesionales sanitarios y la asistencia que prestan’.

El sindicato opina que es necesario combatir las ‘discriminaciones’ que mantiene el SCS en materia salarial y de carrera profesional, para lo que ha elaborado enmiendas a los presupuestos que ya ha presentado a los grupos parlamentarios.

Arantxa Cossío, Secretaria General de la Federación de Sanidad, ha insistido en que “desde CCOO, no cejaremos en nuestro empeño de frenar estas discriminaciones tras el incumplimiento de la Consejería de un acuerdo que firmamos en 2019”.

Cossío ha insistido en que, como el sindicato ha venido denunciando, “los trabajadores y trabajadoras del SCS cobran diferentes complementos dependiendo de la categoría a la que pertenecen, y a pesar de tener las mismas condiciones laborales”.

También sufren discriminaciones salariales, como ha remarcado Cossío, en lo que se refiere a carrera profesional, que ahora reivindica vía enmienda: “La Federación de Sanidad insta a la Consejería de Sanidad a abordar una convocatoria extraordinaria de encuadramiento que termine con la discriminación en cuanto a carrera profesional”, ha incidido Cossío, que ha recordado que “desde CCOO llevamos mucho tiempo luchando y ganando sentencias que están teniendo un alto coste para la Administración”.

Respecto al tema de los excesos de jornada, que el sindicato también ha enmendado, Cossío ha remarcado que el SCS sigue varios criterios que generan ‘desigualdad’ entre el personal. “Es inadmisible que, tras más de un año y medio de pandemia, donde el personal ha acumulado horas extraordinarias sin parar, haya profesionales que cobran los excesos de jornada, que han generado en contra de su voluntad, por un valor inferior al de la hora ordinaria, es decir, que le sale más barato a la Administración exprimir y agotar al personal que crear empleo”. En este sentido, el sindicato ha remarcado que la solución pasa por “incrementar las plantillas para no retribuir excesos de jornada, que en la Administración no se deberían producir y, mucho menos, contar con los excesos de jornada como modelo de gestión para ahorrar dinero robando a los y las trabajadoras”.

El Plan de Igualdad del SCS necesita una partida propia para echar a andar

En cuanto al Plan de Igualdad del SCS, Cossío ha reivindicado que es una de las prioridades de su federación pues CCOO trabajó activamente en la redacción del Plan de Igualdad como instrumento necesario para poner a la mujer en situación de igualdad.

Por este motivo, desde el sindicato se ha instado a dotar presupuestariamente a este plan porque si no hay dinero ‘de nada sirve el trabajo realizado porque se va a quedar escondido y cogiendo polvo en un cajón’.

“Es necesaria una partida para poder acometer cualquier cambio. Desde CCOO creemos firmemente en la necesidad de que se implante y se cumpla con este plan porque, como decimos, es una apuesta fundamental para garantizar el mismo trato entre todos los y las profesionales del SCS y no es de recibo que ahora que está ya hecho se quede en papel mojado. No lo vamos a consentir”, ha remarcado Cossío.

Hospital de Laredo

El Hospital Comarcal de Laredo ha crecido en todos los servicios después de treinta años y, sin embargo, cuenta con un laboratorio que “no pasaría una evaluación de riesgos de lugares de trabajo”, ha denunciado Cosío.

Por este motivo, es “básico” que se dote de una partida presupuestaria para un nuevo laboratorio que permita que “las neveras no estén en los pasillos y haya los metros cuadrados y cúbicos necesario por cada trabajador o trabajadora”, ha remarcado Cosío, que ha apuntillado que “las obras de ampliación que actualmente se están acometiendo, no pueden ser una disculpa para no iniciar la ampliación”.