CCOO tacha de “miserables” la reducción de jornada de las limpiadoras en Liberbank que a veces no superan los 30 minutos semanales

Connect on Linked in

 La Federación de Construcción y Servicios ha denunciado que la subrogación del servicio de limpieza al Grupo Net ha ’empeorado aún más la ya precaria situación laboral del personal de limpieza’

 El sindicato ha presentado una demanda de conflicto colectivo porque la nueva adjudicataria ha modificado sustancialmente las condiciones laborales de las trabajadoras sin alegar las causas

La Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha presentado una demanda en procedimiento de conflicto colectivo contra Servicios Integrales de Limpieza Net, la nueva adjudicataria del servicio de Limpieza en Liberbank, ante la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de, al menos, más de 30 trabajadoras de una plantilla de 80.

El sindicato ha tachado de “miserables e intolerables” tanto la forma como el fondo en que ha sido comunicada la subrogación y la nueva jornada a la plantilla, compuesta exclusivamente por mujeres, –según el sindicato se lo han comunicado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp-.

Las nuevas condiciones suponen la modificación sustancial de las jornadas de trabajo, que se han reducido de forma drástica y que eran ya de por sí insuficientes cuando la contrata la tenía Acciona, y con casos en los que las afectadas en la nueva contrata pasarán a trabajar sólo 30 minutos a la semana.

La reducción de la jornada de trabajo respecto de la que tenían reconocida por la anterior adjudicataria afecta, al menos, a las 31 mujeres que han presentado la demanda contra la nueva adjudicataria, con casos que, a juicio de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, son “absolutamente deleznables” pues hay trabajadoras que pasan de trabajar 7 horas y 15 minutos a la semana a trabajar menos de dos horas. Y sin contar a las 13 mujeres cuya jornada semanal en Liberbank es inferior a tres horas.

“Si la situación ya era mala y precaria con Acciona, la anterior adjudicataria, la nueva lo recrudece y empeora aún más. Es vergonzosa la reducción de jornada impuesta ahora pues ya nos explicarán qué tipo de limpieza puedes hacer en media hora a la semana en una sucursal u oficina de Liberbank. Servicios Integrales de Limpieza Net ha mostrado su nulo respeto hacia las trabajadoras pero Liberbank tampoco se queda atrás porque es injustificable que contraten los servicios de una empresa de limpieza que a todas luces se demuestra que no garantiza un buen servicio ni vela por las condiciones laborales de su plantilla”, ha subrayado Placi Soberón, delegada de CCOO en el Grupo Net.

En la demanda presentada queda constancia de la ‘modificación sustancial de las condiciones de trabajo’ porque la comunicación realizada por la empresa ‘no se ha acompañado con la documentación necesaria para acreditar la causa, limitándose la empresa a exponer por escrito las medidas propuestas sin justificar documentalmente las causas alegadas o la necesidad de las medidas propuestas y acordadas’, señala el sindicato en un comunicado.

Del mismo modo, en la demanda consta que la empresa ‘no ha respetado ni el periodo de consultas establecido en el artículo 41 del Estatuto de Trabajadores ni el plazo mínimo de 15 días antes de poder hacer efectiva la decisión’.

Test de Prevención ya cumplimentado y renuncia al reconocimiento médico

A las ‘precarias condiciones que les ha impuesto el Grupo Net a las trabajadoras’, prosigue CC OO, del servicio de Limpieza en Liberbank se suma una nueva ‘aberración’ que ya ha sido denunciada por una de las trabajadoras ante la Inspección de Trabajo.

La denuncia está basada en los incumplimientos de la legislación vigente en materia de entrega de documentación en prevención de riesgos y por presunta falsedad documental. De este modo, en la documentación que remiten a las trabajadoras mediante WhatsApp, con un enlace al que tienen que acceder para firmar, “se encuentra un test de prevención ya cumplimentado con las respuestas correctas; el documento de renuncia explícita al reconocimiento médico, sin dar opción a quiénes sí quieran realizar el control de salud laboral o el documento para acreditar que las trabajadoras han sido informadas sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo, cuando no ha sido así”, siempre según CC OO.

“Es inaceptable esta actitud de la empresa que comete, a sabiendas, importantes irregularidades que, como siempre, van en perjuicio de las limpiadoras. Se quieren ahorrar costes en los reconocimientos médicos, obligándonos a renunciar a ellos pues no nos dan otra opción, y encima quieren birlar la ley haciéndonos firmar test de prevención que han cumplimentado ellos con las respuestas correctas o empujándonos a firmar un documento de que hemos sido informadas de los riesgos de nuestros puestos de trabajo cuando nos he así”, ha subrayado Soberón, quien ha criticado también que las limpiadoras no tienen por qué dar su WhatsApp o no tienen por qué tenerlo para acceder a la documentación a cumplimentar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…