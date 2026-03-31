  • 31 de marzo de 2026
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La Guardia Civil alerta de correos fraudulentos en su nombre y en el de otras entidades

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Ya se han detectado en Cantabria y pueden perseguir la obtención de datos personales y bancarios, o infectar el equipo informático con algún tipo de malware

Estos correos suelen ser notificaciones que pueden acusar de una supuesta implicación en algún hecho delictivo

31 de marzo de 2026.- La Guardia Civil, a través de su Equipo @, ha detectado en Cantabria la recepción de correos fraudulentos utilizando su nombre y el de otras entidades públicas. Estos correos pueden formar parte de una campaña de ‘phising’ que utilizando el nombre de organismos nacionales o internacionales, puede perseguir la obtención de datos personales y bancarios de las víctimas.

Algunos de estos mensajes notifican la supuesta implicación en ciberdelitos, pudiendo contener documentos que simulan ser de organismos como la Guardia Civil. Estos mensajes también pueden contener enlaces que llevarían a webs simuladas para la obtención de datos, o incluso, al ejecutar el documento que adjuntan, existe la posibilidad que el equipo informático se infecte con algún tipo de malware con el que pueden controlar lo que se hace desde el ordenador.

También pueden solicitar que se conteste al correo recibido, facilitando una dirección que contenga la palabra guardia civil para dar mayor confianza, y de esta forma intentar iniciar una conversación con la víctima para la obtención de los datos reseñados.

Desde la Guardia Civil se aconseja que, ante este tipo de correos electrónicos, no se debe ejecutar ningún documento adjunto, bloquear al remitente y eliminar el mensaje.

Ante la duda si el mensaje es real, pueden ponerse en contacto con los teléfonos oficiales de la Guardia Civil o de la entidad que se sospeche que es suplantada, al objeto de recabar información.

La Guardia Civil no envía correos notificando delitos e interesando datos bancarios o solicitando el ingreso de cantidades en concepto de sanciones.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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