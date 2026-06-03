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Fallece una mujer tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa

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El 112 ha movilizado a bomberos, sanitarios y cuerpos policiales sin que haya sido posible hacer nada por salvarle la vida

Santander- 03.06.2026

Una mujer ha fallecido a primera hora de la mañana de hoy tras precipitarse desde un tercer piso en Reinosa. Un particular dio aviso de lo ocurrido al Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria desde donde se movilizó para atender el incidente a bomberos autonómicos, 061, Policía Local y Guardia Civil.

Tras la derivación de recursos, efectuada a las 6:30 horas, los equipos sanitarios realizaron maniobras de recuperación avanzada a la víctima sin que haya sido posible salvarle la vida. El cuerpo quedó bajo la custodia de la policía judicial y los equipos forenses.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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