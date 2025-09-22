  • 22 de septiembre de 2025
Detenidos por tráfico de drogas en Sarón y Heras

Cinco detenidos por tráfico de drogas en Sarón y Heras

La Guardia Civil de Cantabria, en dos actuaciones contra la venta de drogas al menudeo en Sarón y Heras, ha procedido a la detención de cinco personas y a la intervención de un total de 26 envoltorios de cocaína, 16 trozos de hachís, 20 pastillas y dinero en metálico.

En el presente mes y en la localidad de Sarón, dos varones en la vía pública intentaron realizarse una entrega, presumiblemente de droga, desistiendo al verse sorprendidos por una patrulla de la Guardia Civil.

Durante la intervención de la Guardia Civil identificando a los mismos, se acercó una mujer, a la cual uno de ellos le hizo entrega del perro que paseaba, e intentó darle una cajetilla de tabaco, siendo interceptada la misma por los agentes.

En el interior de la cajetilla se hallaron 11 bolsitas de cocaína y hachís dividido en 8 trozos, todo ello preparado para su distribución al menudeo. Además, al hombre que portaba la cajetilla de tabaco se le intervino dinero fraccionado en billetes de 20, 10 y 5 euros, no descartándose que procediera de otras ventas de estupefacientes.

Finalmente se procedió a la detención de uno de los varones por presunto delito de tráfico de drogas, y a la mujer como cómplice del anterior.

Venta de droga en un establecimiento de Heras

En otra actuación, efectivos de la Guardia Civil procedieron a inspeccionar un establecimiento situado en la localidad de Heras, observando como tres personas realizaron acciones sospechosas, indiciarias de intentar ocultar sustancias estupefacientes.

En dos estancias del local no abiertas a la clientela, los agentes hallaron 15 envoltorios con cocaína y 20 pastillas de origen desconocido y pendiente de su análisis para determinar si se trata de algún tipo de sustancia estupefaciente.

En la zona interior de la barra del local, en una cubitera, se hallaron 8 bellotas de hachís, que arrojaron un peso de unos 80 gramos.

Durante las pesquisas se pudo constatar la venta de drogas al menudeo en el mencionado establecimiento, procediéndose a la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

