Ciudadanos: Félix Álvarez dimite tras los resultados del 28M

El hasta ahora presidente de Ciudadanos Cantabria señala que es tiempo de dar paso a gente nueva, con distinta forma de hacer y trabajar la política, para un futuro que será bueno para el partido

Félix Álvarez ha anunciado su dimisión como presidente de Ciudadanos Cantabria, pero seguirá afiliado al

partido.

La noticia la ha dado a conocer esta mañana durante una rueda de prensa, en la sede del partido, en la que ha señalado que “uno tiene que asumir la responsabilidad cuando las cosas van bien y, sobre todo, cuando van mal. Por este motivo, a lo que hay que sumar un agotamiento personal, la necesidad de parar y de reinventarme, hace unos minutos he anunciado a Adrián Vázquez, secretario general del partido, mi dimisión como presidente de Ciudadanos Cantabria”.



Álvarez ha manifestado que de esta forma se da paso a gente nueva, con distinta forma de hacer y trabajar la política, para un futuro que será bueno para el partido. “He dado lo mejor de mí, he procurado ser coherente y defender los intereses generales de los españoles y de los cántabros”, ha dicho Álvarez, que ha recordado que “el resultado de Ciudadanos de las elecciones del pasado domingo fue inapelablemente malo”.



“La candidatura que yo encabecé recibió, a pesar de luchar contra el universo, el apoyo de 7.500 cántabros, 7.500 votos valientes, 7.500 inconformistas a los que les agradezco eternamente ese apoyo que he recibido como si fueran 7.500 abrazos”.



Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al partido, a sus compañeros de viaje, afiliados, y votantes, por haberle permitido ser parte de la historia y haber trabajado por su país y por su región.



“Si alguien me hubiese dicho hace siete años que iba vivir y a ser parte de la historia de mi país y de mi región, le hubiese llamado loco o me hubiera reído de él. Necesitaría tres vidas para agradecer a todos los cántabros que me apoyaron con sus votos, con su confianza, la posibilidad de haber vivido cosas absolutamente maravillosas y que jamás olvidaré”, ha destacado Álvarez.



El hasta ahora presidente de Ciudadanos Cantabria ha dicho que “ahora toca descansar, lamerse las heridas, disfrutar de la familia, de los amigos y después toca reinventarse por enésima vez, nadie me podrá negar que tengo un currículum de lo más variopinto y colorido”.



Álvarez ha dejado patente que se va sin rencor, sin resquemor, ni odio. “Estos sentimientos negativos solo corroen a los que lo sienten, a quien los padece. Y yo no estoy dispuesto a sentir dentro de mí esas sensaciones tan desagradables y dañinas.”



Por último, Álvarez ha manifestado que Ciudadanos, sigue siendo un proyecto imprescindible para este país, que por múltiples motivos ahora mismo se encuentra fuera del tablero de juego, por lo que el Comité Nacional ha decidido no presentarse a las elecciones nacionales, porque «el fin es volver a ser útiles».