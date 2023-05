Los últimos avances en materia oscura, a debate en Santander

El IFCA organiza del 29 de mayo al 2 de junio, el congreso de materia oscura ‘Dark Matter 2023: From the Smallest to the Largest Scales’, en el hotel Chiqui de Santander

Santander, 31 de mayo de 2023.- Un total de 87 investigadores e investigadoras se reúnen en el hotel Chiqui de Santander durante esta semana para debatir sobre las últimas teorías en materia oscura en el evento ‘Dark Matter 2023: From the Smallest to the Largest Scales’<https://indico.ifca.es/event/2675/>, que organiza el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria.





Carlos Beltrán, vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Cantabria, fue el encargado de inaugurar el evento y animó a los asistentes a aprovechar este tipo de encuentros y «avanzar en el conocimiento de nuestro universo» en un centro «puntero» en esta materia «como es el grupo de Física de la Universidad de Cantabria y el IFCA», apuntó Beltrán.





Es la primera vez que estos físicos y físicas de distintas nacionalidades y centros de investigación y universidades punteras, se reúnen en persona para conocer y discutir los últimos hallazgos obtenidos en el campo de la materia oscura, que engloba a su vez disciplinas como la cosmología y la física de partículas, incluyendo la búsqueda directa de materia oscura, búsqueda de axiones (un axión es un partícula que compone la materia oscura) con haloscopios, hallazgos en estrellas de neutrones, o los últimos avances extraídos del telescopio espacial James Webb y su relación con la materia oscura.







El estudio de este tipo de materia es necesario para explicar los movimientos de las galaxias y algunas de las teorías actuales sobre su formación y evolución, como por ejemplo la galaxia que contiene nuestro sistema solar, la Vía Láctea, que según varias investigaciones, se cree que podría estar envuelta por un halo mucho más grande de materia oscura. De hecho, se sabe que la materia ordinaria, es decir, la visible, ocupa solo un 5% en nuestro cosmos, sin embargo, de la oscura, que constituye el 85% de la materia del universo, no se han logrado detectar su composición. La razón es que la materia oscura no emite luz ni absorbe ondas electromagnéticas, por lo que es realmente complicada de observar.

ANAIS-112 o DAMIC-M

Por ello son necesarios este tipo de congresos, y en este, a lo largo de 65 seminarios y varias mesas redondas, se habla de proyectos de investigación como el ANAIS-112, desarrollado por la investigadora María Martínez (CAPA – UZ), y basado en el experimento DAMA/LIBRA que, desde el Laboratorio Nacional Gran Sasso (LNGS), ha obtenido nuevos datos utilizando técnicas de aprendizaje automático (machine learning) que analiza con gran precisión el estado de la materia oscura. O el experimento DAMIC-M, que lidera la investigadora del Grupo de Física de Partículas del IFCA, Rocío Vilar, basado en la búsqueda directa de materia oscura desde un laboratorio que está en una mina, a 2 kilómetros bajo tierra, en Canadá.







Además, las últimas observaciones de galaxias del telescopio espacial James Webb y su importancia en el estudio de materia oscura, es protagonista estos días, a cargo, por ejemplo, de Giorgio Manzoni, investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) y el Instituto de Estudios Avanzados (IAS). Aquí en concreto, se explica cómo, gracias al modelo que han desarrollado, son capaces de saber hasta qué punto la fusión de las galaxias es sensible a la naturaleza de la materia oscura.







Para el investigador del IFCA y uno de los organizadores, Bradley J. Kavanagh, «en este campo de estudio siempre puede haber sorpresas y en este encuentro hay colaboraciones muy importantes», afirma, «cruzo los dedos para que ocurra algo interesante estos días y surjan nuevos resultados».







El comité organizador del evento lo forman el siguiente equipo de investigadores e investigadoras: José Luis Bernal, Tom Broadhurst, Alicia Calderón, Nuria Castello-Mor, David Cerdeño, Jose M. Diego, Christian Gimeno, Sven Heinemeyer, Diego Herranz, Pratibha Jangra, Bradley Kavanagh, Enrique Martínez-González, José María Palencia, Alberto Ruiz y Rocío Vilar.