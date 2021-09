Cs exige que se firme un convenio para la construcción del nuevo puente de Serdio antes de colocar la pasarela y derribar la vieja estructura

García ha defendido que ese convenio entre las partes “quede suscrito antes de que se instale la pasarela y se derribe la vieja estructura”, porque “de no ser así, los afectados corren el riesgo de quedarse con ese paso provisional por los años venideros”. En su opinión, “ no se trata sólo de dar alternativas a los vecinos de Serdio, sino también de dar soluciones reales que les permita seguir manteniendo su actividad del mismo modo en que lo han hecho hasta la fecha”.

