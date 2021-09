FAPA Cantabria rechaza la firma de la declaración responsable requerida a las familias

Por todo ello, y desde el respeto a las decisiones que cada familia adopte ante esta solicitud, FAPA Cantabria recomienda no entregar dicho documento mientras la Consejería de Educación no clarifique todas estas cuestiones.

Por último, FAPA Cantabria considera que, ante un requerimiento de este tipo, ‘se debería entregar igualmente a las familias un compromiso por parte tanto de los centros educativos como de la propia Consejería de Educación’ de haber tomado todas las medidas necesarias para evitar posibles contagios. FAPA Cantabria no pone en duda que esto haya sido así, pero la realidad es que dicho compromiso no se ha facilitado a las familias.

FAPA Cantabria también ha querido resaltar que no se ha informado a las familias de las repercusiones legales que podría tener la firma del citado documento en el caso de no aplicar correctamente las medidas solicitadas, pues hay que tener en cuenta que ‘estas pueden errar en la evaluación de unas situaciones sobre las que no están formadas y contando actualmente con una respuesta de la sanidad primaria excesivamente lenta’.

Sin embargo, desde FAPA Cantabria no se comprende cómo, dentro de esa necesaria responsabilidad que debe de tener toda la comunidad educativa para asegurar que el curso escolar transcurra de la mejor manera, ‘solo se requiere la firma de dicho documento a las familias, como si estás fuesen sospechosas de no cumplir con la responsabilidad necesaria’, afirma FAPA en un comunicado.