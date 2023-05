Cuatro detenidos por robar, agredir y amenazar a dos ancianos en su domicilio de Oriñón-Castro Urdiales

Robaron con violencia 30.000 euros en dinero y joyas a los dos octogenarios en su vivienda

Uno de los autores subió maniatada a la moradora de 82 años siendo amenazada para decir dónde guardaba el dinero en su domicilio de Oriñón-Castro Urdiales, en Cantabria

El hermano de ésta, de 87 años, también fue agredido necesitando ser intervenido quirúrgicamente por golpes en la cabeza

Los presuntos autores fueron detenidos en los registros de sus domicilios en Bizkaia

30 de mayo de 2023. La Guardia Civil, en el marco de la operación Artabas, ha detenido a cuatro personas por robar con extrema violencia a dos moradores octogenarios de una vivienda de Oriñón-Castro Urdiales, donde los delincuentes lograron un botín de unos 30.000 euros en efectivo y joyas, entre otros efectos de valor. Estas personas residían en Bizkaia, donde fueron detenidos tras los registros en sus domicilios.

Los hechos ocurrieron el pasado dos de marzo cuando cuatro hombres asaltaron una vivienda de esta localidad cántabra donde residía una mujer de 82 años y su hermano mayor de 87.

El hombre de avanzada edad fue golpeado con violencia por los asaltantes en la planta baja de la casa, con golpes en la cabeza y teniendo que ser evacuado a un centro hospitalario por la gravedad de las lesiones que presentaba. Como consecuencia de ello, tuvo que ser ingresado e intervenido de urgencia.

Durante la agresión, uno de los autores del robo subió maniatada a su hermana menor, de 82 años, a la primera planta de la casa donde fue conminada para que les dijera dónde guardaba el dinero.

Investigación

Los guardias civiles encargados de la investigación lograron averiguar que los autores del robo, durante varios días previos a los hechos, habían estado realizando vigilancias a la casa con objeto de obtener datos sobre las costumbres de sus moradores.

Fruto de las indagaciones desplegadas para lograr esclarecer el hecho se logró averiguar la identidad de la persona que habría liderado el robo, siendo éste el que había marcado la casa objetivo, así como escogido al resto de los colaboradores para llevar a cabo el robo.

Los autores realizaron el robo iniciando la vigilancia de la casa encontrando el momento de acceder a la misma de forma discreta y aprovechando que la puerta estaba abierta. Dos de ellos entraron mientras que el cabecilla y otro de los participantes se quedaron fuera vigilando y preparados para emprender la huida una vez concluido el robo.

Detenciones

En la última fase de las investigaciones, los miembros de la Guardia Civil llegaron a tener noticias que los sospechosos estarían haciendo preparativos para realizar un nuevo robo a finales de este mes de mayo de características similares en el corredor de Cantabria a Bizkaia en un lugar próximo a los domicilios de los detenidos.

Al tener identificados a los presuntos autores y con la intención de abortar el previsible nuevo robo, se realizaron de forma simultánea cuatro entradas y registro de viviendas de las localidades vizcaínas de Baracaldo, Valle de Trápaga, Gallarta y Abanto y Ciérvana.

En ese momento se detuvo a los presuntos autores, cuatro varones de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. En los registros, además de diferentes efectos utilizados durante el robo, se intervino un arma corta de fogueo, diversas armas blancas como machetes y catanas, joyas y dinero.

La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Castro Urdiales. La operación ha sido desarrollada por componentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de componentes de la Comandancia de Bizkaia, del Grupo de Acción Rápida (GAR) y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).

Esta investigación se ha realizado en el marco del Plan Mayor Seguridad, donde además de los contactos, charlas y actividades que la Guardia Civil realiza para que nuestros mayores no se sientan vulnerables, se investigan los delitos de los que son objeto.

Para prevenir hechos como el descrito, desde la Guardia Civil se recuerda no tener importantes sumas de dinero en el domicilio, mantener la puerta de las viviendas cerradas, y no abrirlas a desconocidos si no es por causa justificada o por tener prevista la presencia de estas personas.

Igualmente, ante la presencia de personas o vehículos sospechosos en las inmediaciones de las viviendas, se recomienda llamar al teléfono 062 de emergencias de la Guardia Civil, en funcionamiento las 24 horas del día.