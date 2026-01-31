  • 31 de enero de 2026
Denuncian «graves deficiencias» en el nuevo edificio destinado a la USECIC en el Puerto de Santander

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha comunicado al jefe de la Guardia Civil en Cantabria su «preocupación» por las «deficiencias» que presenta el proyecto del nuevo edificio destinado a la USECIC, en el Puerto de Santander. La USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia) es una unidad especializada que, entre sus misiones, destacan la lucha contra el terrorismo, la liberación de rehenes, la protección de autoridades, la intervención en aeronaves.

Desde AEGC, a pesar de ver ‘positivo’ el esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de esta unidad con la construcción de esta nueva infraestructura, ‘consideramos que este proyecto no se ajusta plenamente a la necesidades reales y operativas de una unidad de estas características’.

La USECIC es una unidad eminentemente operativa, que requiere espacios adecuados para la preparación física, el entrenamiento táctico y la planificación de actuaciones. Sin embargo, los que han proyectado las nuevas instalaciones han ‘olvidado de estas necesidades porque no han contemplado zonas de entrenamiento, espacios para prácticas operativas, gimnasio ni armería, y esto ya es el colmo del despropósito puesto que esta unidad utiliza un material específico que necesita si o si este elemento para su correcta custodia’, denuncia AEGC.

Además los espacios previstos para vestuarios, salas comunes y dependencias de trabajo resultan ‘claramente insuficientes para una plantilla compuesta por unos 56 guardias, especialmente en aquellos días en los que coinciden numerosos efectivos para la preparación de servicios y operativos conjuntos’, detalla AEGC.

‘Tampoco se ha previsto espacio para las oficinas por lo que estas permanecerán en la Comandancia lo que obligará a la unidad a depender de dos emplazamientos distintos, lo que generaría dificultades organizativas, retrasos en el inicio de los servicios y una pérdida de operatividad que entendemos podría evitarse con una planificación distinta’, explica la asociación en un comunicado. AEGC considera que estos «errores» podrían haberse evitado si se hubiera consultado a los que de verdad conocen las necesidades de esta unidad, que no son otros que los guardias civiles que prestan servicio en ellas.

»Si se hubieran molestado en preguntar estas carencias del proyecto se habrían evitado».

Además denuncian carencias de rodilleras, espinilleras, coderas antidisturbios, y otros elementos que son ‘indispensables’ para garantizar su integridad física.

