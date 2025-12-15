  • 15 de diciembre de 2025
Desmantelado un punto de venta de droga y caza furtiva que operaba en Liébana

Se intervinieron dos cráneos de corzos y otro de venado, todos ellos con sus respectivas cuernas, cazados de manera furtiva. En uno de los registros, también se localizaron más cabezas de corzo, rebeco y venado.

Durante la investigación se constató la supuesta distribución de estupefacientes, principalmente cocaína, por diferentes zonas de Liébana, con especial incidencia en Potes y proximidades.

En los registros, además de cocaína y marihuana, se intervino abundante munición.

15 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas y el furtivismo, ha procedido a la detención de dos varones y una mujer de edades comprendas entre los 26 y 33 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Además, a los dos varones se las ha detenido nuevamente, por presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna por caza furtiva.

La Guardia Civil inició una investigación en la comarca de Liébana, al tener indicios de la existencia de un punto de distribución de drogas, y que, además, podían estar vendiendo estupefacientes al menudeo por diferentes localidades.

Estas indagaciones permitieron situar una casa en el término municipal de Cabezón de Liébana, a donde acudían consumidores de estupefacientes de la zona, presuntamente para comprar droga.

También se pudo determinar menudeo de cocaína por diferentes localidades, con una incidencia más notable en Potes y sus proximidades

A finales de noviembre, se practicaron registros en la vivienda que era objeto de investigación y en otra en el término municipal de Vega de Liébana, interviniendo diferentes cantidades de cocaína en dosis y en un envoltorio, cerca de 130 gramos de marihuana en cogollos y ya picada para preparar dosis, así como una balanza de precisión con restos de cocaína. También se intervino casi 5.000 euros.

Caza furtiva

Durante la investigación, se habían obtenido diferentes indicios, que algunas de las personas sospechosas podían estar realizando prácticas de caza furtivo desde inicios del presente año.

Esta información se vio refrendada, al encontrar en los registros practicados a finales de noviembre dos cabezas de rebeco y corzo disecadas, y un cráneo con cornamenta de venado, de los que no podían acreditar su legítima procedencia. A esto se unió el hallazgo de abundante munición, que igualmente fue intervenida.

Continuadas las indagaciones, los agentes pudieron llegar hasta una persona residente en Cantabria que realiza encargos de taxidermia, estando realizando trabajos sobre las cabezas de dos corzos y un venado, actualmente en estado de cráneo con cuernas. Esas mismas pesquisas permitieron saber que procedían de caza furtiva en la comarca de Liébana.

Continuadas las indagaciones, en el presente mes de diciembre, y tras las pruebas conseguidas, se detuvo nuevamente a los dos varones reseñados, por su presunta relación con la caza furtiva de dichos ejemplares.

