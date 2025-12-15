Los periodistas de Cantabria aprueban por unanimidad la reforma de sus Estatutos

Santander- 15.12.2025

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC), que agrupa a la mayoría de periodistas profesionales de la región, ha aprobado por unanimidad la reforma de sus Estatutos durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado sábado 13 de diciembre en el Ateneo de Santander.

La APC considera que esta adecuación de sus estatutos es «un paso decisivo para la modernización y actualización del marco normativo de la entidad». En la asamblea han participado 51 personas (23 de forma presencial, 27 votos delegados y 1 por correo postal).

La modificación de los Estatutos responde a la necesidad de adaptar el funcionamiento de la Asociación a la realidad actual del ejercicio del periodismo, incorporando mejoras que profundizan en la alfabetización mediática o la defensa de la Ética y la Deontología Profesional. «Con esta actualización, la APC avanza hacia un modelo acorde con los nuevos retos profesionales, tecnológicos y sociales del periodismo», explica la entidad en un comunicado.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado en la Asamblea Extraordinaria y ha destacado el amplio consenso logrado. “La aprobación unánime de esta reforma demuestra el compromiso de los periodistas de Cantabria con una asociación más moderna, abierta y preparada para afrontar los desafíos actuales de la profesión”, ha señalado.

Asimismo, Gallardo ha subrayado que la actualización de los Estatutos permitirá mejorar el funcionamiento interno de la entidad y reforzar su papel como referente del periodismo en Cantabria. “Contar con unos Estatutos actualizados nos ayuda a trabajar con mayor eficacia, a fomentar la participación de las personas asociadas y seguir defendiendo el ejercicio de un periodismo de calidad”, ha añadido.

Desde la Asociación de Periodistas de Cantabria se valora muy positivamente este acuerdo, que permitirá afrontar el futuro con unas normas más claras, actuales y adaptadas a las necesidades de la profesión.