Los bloqueos del fútbol se cargan la web de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid

«En Madrid Salud estamos comprometidos con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades», reza la web www.madridsalud.es centrada en la Salud Pública y perteneciente al Ayuntamiento de Madrid.

Pero esa web relevante dedicada a la Salud poco le importa a los impulsores intelectuales y ejecutores de los bloqueos masivos de direcciones IP, porque este domingo es otra de las miles de víctimas legítimas de los bloqueos masivos de direcciones de Internet Protocol (IP).

Madrid Salud es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid que agrupa todas las actividades municipales de salud pública, drogodependencias y temas tan críticos como la Seguridad Alimentaria y el Control de Aguas.

Y desde luego, es una web con muchas visitas, lejos de las afirmaciones públicas realizadas por el presidente de la empresa privada LALIGA para rechazar a las miles de webs legítimas afectadas por sus bloqueos desproporcionados.

La situación de estos bloqueos salvajes e indiscriminados es tan grave que, al afectar a recursos vinculados a la Salud, se pueden recordar las palabras del CEO de CloudFlare, Matthew Prince, a quien Javier Tebas también ha insultado en público llamándole «delincuente».

Prince dijo hace unos meses que «rezo para que nadie muera» al criticar estos bloqueos que afectan a servicios críticos.

El servicio OONI Probe, dedicado a monitorizar la «censura» en Internet, lo cual deja a España a la altura de países como Corea del Norte, Venezuela y China, entre otros, ha registrado este domingo el bloqueo de Madrid Salud, del que se han hecho eco numerosos internautas que llevan casi un año denunciando esta situación a través del hashtag #LaLigaGate.

Estos bloqueos se llevan a cabo al abrigo de una polémica Sentencia Judicial que impide afectar «a terceros» aunque, en la práctica, miles de webs legítimas dejan de funcionar cada vez que las operadoras cierran el acceso a las direcciones IP en vez de a los dominios pirata.

En el momento de escribir esta noticia (19.16 horas del domingo 14 de diciembre) la web www.madridsalud.es está totalmente inaccesible desde conexiones de Movistar, Pepephone y Masmovil.

https://explorer.ooni.org/es/m/20251214172024.976017_ES_webconnectivity_ca82cb39320046b8