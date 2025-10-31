Desmantelado un punto de venta de drogas en Laredo

La Guardia Civil ha intervenido diferentes cantidades de cocaína, hachís, marihuana, metanfetamina, sustancia de corte, y todo lo necesario para la dosificación de la droga

Se ha solicitado a la autoridad judicial el bloqueo y embargo de 90.000 euros y una vivienda de Laredo, ante un presunto delito de blanqueo de capitales.

31 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “Pluvia” contra el tráfico de drogas en Laredo y en otras poblaciones de la zona oriental, ha procedido a la detención de dos varones y una mujer, de 45, 36 y 27 años, tras registros practicados en domicilios de las localidades de Laredo y Limpias.

Durante la investigación se ha podido constatar un activo punto de distribución de drogas al menudeo en Laredo, interviniendo en el registro de la vivienda utilizada por dos de los detenidos, casi 4 kilos de cogollos de marihuana, cerca de 130 gramos de cocaína, principalmente en roca, de la que se podía haber obtenido más de 500 dosis, diferentes cantidades de metanfetamina y hachís, así como 372 gramos de sustancia de corte de la droga. También se intervino oculto en fajos en diferentes lugares de la vivienda casi 21.000 euros.

Antes del inicio del verano, la Guardia Civil detectó en Laredo lo que podía ser un punto de venta de estupefacientes, principalmente cocaína, observándose entradas y salidas de personas en una vivienda donde permanecían escaso tiempo.

Las vigilancias sobre los posibles objetivos, arrojaron que uno de ellos se desplazaba en un patinete para supuestamente realizar entregas de drogas a diferentes consumidores de Laredo y Colindres, realizando los desplazamientos por caminos, evitando en la medida de lo posible zonas de mayor tránsito de personas. Por otro lado, y en vehículo, se constató habituales desplazamientos a diferentes localidades de la zona oriental de Cantabria, a los mismos fines.

La investigación arrojó contactos con un varón residente en Limpias, que también podía estar relacionado con la tenencia de estupefacientes, en este caso de marihuana.

Recabada la información necesaria, a mediados de la semana pasada, se realizaron dos registros en las viviendas objeto de investigación en Laredo y Limpias.

En Laredo, además de las sustancias estupefacientes ya reseñadas, en una de las estancias de la vivienda, contaba con todo lo necesario para la preparación y dosificación de la droga, con báscula de precisión, sustancia de corte, utensilios para la manipulación de los estupefacientes, con diferentes cantidades de cocaína y hachís para la elaboración de las dosis.

En Limpias, los agentes hallaron una habitación de la vivienda preparada para el cultivo y crecimiento rápido de plantas de marihuana, teniendo en ese momento 49 cultivadas, procediendo a su intervención y desmantelamiento de la estructura de cultivo.

Blanqueo de capitales

A uno de los detenidos, que no se le conoce que realice actividad laboral remunerada, analizados sus activos financieros, le ha sido descubierto que posee unos 90.000 euros en una entidad bancaria, así como, la adquisición de un piso en Laredo.

Por parte de los componentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Laredo, encargados de la investigación, han solicitado a la autoridad judicial que dirige la operación, el bloqueo de dichos activos, por presunto delito de blanqueo de capitales.

Con esta actuación de la Guardia Civil se da por erradicado un punto de distribución de sustancias estupefacientes en Laredo y en la zona oriental de Cantabria.