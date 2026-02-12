Detenidas 29 personas por ciberestafas a víctimas de Cantabria por más de 200.000 euros

Todas las detenciones se han realizado en la Comunidad de Madrid y se esclarecen casos de smishing, falso hijo en apuros, compras online que no se reciben, sextorsión, cobros fraudulentos y rendimientos por apuestas no realizadas

12 febrero de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, en varias operaciones abiertas contra ciberestafas, han procedido la semana pasada a la detención de 29 personas en Madrid, Getafe, Valdemoro y Majadahonda.

El Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil, especialistas en la investigación de estafas y otros delitos que se cometen de manera online o utilizando las nuevas tecnologías, inició varias operaciones por diferentes modalidades de ciberestafas, siendo todas las víctimas de Cantabria, superando lo defraudado en más de 200.000 euros.

Se ha podido detener a buena parte de los receptores del dinero, bloquear cerca del 15 % del dinero estafado, y averiguar, en otros casos, el destino del dinero, como pueden ser entidades bancarias del extranjero.

Durante la fase de explotación de las operaciones, la semana pasada se procedió a la detención de siete personas relacionados con la estafa denominada smishing (mensajes sms que simulaban a entidades bancarias), en las que las víctimas reciben un sms informándoles de diferentes incidencias en la banca online u operaciones bancarias, aportando un enlace para recibir más información o solucionar el problema. Ese enlace suele llevar a webs suplantadas donde solicitan credenciales u otros datos con los que acceder a la banca online y poder realizar transferencia de dinero.

Otras siete detenciones estuvieron relacionadas con compras en webs de venta de efectos de segunda mano, no llegándose a recibir lo adquirido. En estos casos se compró, entre otros efectos, contenedores marinos, coches y teléfonos móviles.

Se practicaron seis detenciones por un caso denunciando en Cantabria de sextorsión. La víctima, tras acceder a una página web de contactos, comenzó a recibir comunicaciones amenazantes, pidiéndole dinero por haber molestado a sus mujeres, llegando a realizar múltiples transferencias para evitar la comisión de esas amenazas.

Principalmente en la época estival y cuando las entidades financieras ya están cerradas, diferentes negocios de hostelería de Cantabria recibieron llamadas de supuestas suministradoras de electricidad interesando el pago urgente de una deuda, que realmente no existía. Dicho pago se tenía que realizar de forma inmediata para evitar el corte del suministro, en fechas de mayor actividad laboral. Por estos hechos se ha procedido a la detención de cinco personas.

La investigación por diferentes casos denunciados por la estafa del falso hijo en apuros, en la que los padres reciben un mensaje, principalmente por la aplicación WhatsApp, de un número desconocido de alguien que dice ser su hijo, pidiéndoles dinero de inmediato para solventar un problema grave, ha permitido la detención de dos personas receptoras de dinero estafado por este método.

Otra detención es por el pago de un viaje con los datos de la tarjeta de crédito de una víctima de Cantabria. La investigación sobre los billetes de avión adquiridos permitió dar con la persona que supuestamente compró el viaje y disfruto del mismo.

Rendimientos por apuestas

En estas investigaciones se ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de usurpación de estado civil, al darse de alta como usuario en una web de apuestas online, utilizando el nombre y el DNI de la víctima, la cual no se enteró de esto hasta que tuvo que realizar la correspondiente declaración de la renta.

La víctima es conocedora de unos rendimientos por apuestas cuando la Agencia Tributaria le aporta los datos fiscales para realizar dicha declaración.

En este caso, utilizaron los datos personales y el DNI de una persona de Cantabria, con los que abrieron una cuenta de usuario en una web de apuestas, habiéndose realizado extracciones de esa cuenta por valor de 6.000 euros, sin que la víctima fuera conocedora de estos hechos.

Las víctimas de este tipo de sucesos tienen a su disposición un protocolo denominado PACS (Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados) de la Dirección General de la Ordenación del Juego, donde pueden obtener información y pasos a seguir.

Prevención y consejos

Desde la Guardia Civil de Cantabria, para intentar prevenir casos como los descritos se aconseja lo siguiente:

-Las entidades bancarias NUNCA mandan mensajes SMS con enlaces a sus webs para solventar problemas. NO pinchar sobre los enlaces y NO introducir datos bancarios o personales si se accede a una web por dicho enlace.

-En la compra de productos de segunda mano, DESCONFIAR de las ofertas demasiados ventajosas y realizar las transacciones por plataformas seguras de estas webs o aplicaciones que retienen el dinero hasta que se verifica que se ha recibido el producto. Desconfiar si quieren seguir la negociación fuera de los cauces de la aplicación que tienen estas plataformas de ventas.

-NO acceder a pagos que nos requieran de forma inmediata para abonar supuestas deudas de suministros bajo la presión de cortar la electricidad, gas, etc. Antes de acceder a realizar un pago, ponerse en contacto previamente con el teléfono del servicio de atención al cliente que aparece en la web oficial de la comercializadora para verificar si efectivamente la reclamación de la deuda es real.

-En el caso de WhatsApp de números desconocidos haciéndose pasar por nuestro hijo, desconfiar de las reclamaciones urgentes de dinero, llamar al teléfono habitual de nuestros hijos, o incluso, realizar preguntas que solo sepan contestar los verdaderos hijos.

-NO facilitar copia del DNI por métodos online si no es a personas conocidas o por trámites que se precisen de forma obligatoria. Es caso de tener que mandar copia del DNI introducir una marca de agua a la imagen indicando el uso para el que se autoriza. De esta forma evitaremos que puedan utilizarlo para otras gestiones que no es para la que se autoriza.