Igual reivindica la obra poética de Álvaro Pombo durante la presentación de la antología «Substancia»

La alcaldesa y presidenta de la Fundación Gerardo Diego asiste al acto celebrado en la sede institucional de la Real Academia de la Lengua Española en Madrid

Destaca la vinculación del escritor con Santander: “La ciudad siempre aparece en su obra como espacio físico y como espacio emocional, como paisaje y como memoria”

La alcaldesa de Santander y presidenta de la Fundación Gerardo Diego, Gema Igual, ha reivindicado el valor de la obra poética de Álvaro Pombo durante la presentación de la antología ‘Substancia’ en un acto celebrado en la sede institucional de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en Madrid.

La intervención de Igual se ha producido en el transcurso de una velada literaria en la que el escritor santanderino, académico y Premio Cervantes, conversará sobre su obra poética con el escritor Juan Antonio González Fuentes en un acto organizado por la RAE y la Fundación Gerardo Diego

Igual ha explicado que esta obra forma parte de una línea de trabajo de la Fundación que pasa por colaborar con editoriales de ámbito nacional para difundir la obra de autores de Cantabria y situarla en el espacio que le corresponde dentro del panorama literario español.

“En este caso, se trata además de una obra que devuelve al primer plano una faceta de Pombo que a veces queda en segundo término frente a su inmensa trayectoria como novelista: la de poeta, que es, en realidad, el origen de toda su escritura”, ha valorado la alcaldesa.

Entre los rasgos más significativos de esa obra poética, Igual se ha referido a “la preocupación constante por la conciencia, por la fragilidad moral, por la dificultad de vivir con autenticidad, por el peso de la memoria y por la experiencia del tiempo”.

Al mismo tiempo, ha señalado que antología, ‘Substancia’ permite recorrer la trayectoria poética de Pombo en la que “la reflexión moral y la emoción íntima se entrelazan de maneras cada vez más sutiles”.

Vinculación con Santander

Por otro lado, la alcaldesa ha aludido a la vinculación de Pombo con Santander, una ciudad, que, como ha reseñado “siempre aparece como espacio físico y como espacio emocional, como paisaje y como memoria”.

“El mar, la luz, la melancolía del norte, la vida interior de las casas, las relaciones familiares, los silencios, todo eso forma parte de una atmósfera que reconocemos y que, al mismo tiempo, se transforma en materia literaria universal”, ha apuntado Igual.

En el mismo sentido, ha mostrado el “orgullo de contar con un santanderino que ha recibido el Premio Cervantes, que forma parte de la Real Academia Española y que, sin embargo, ha mantenido siempre una relación discreta, fiel y constante con su lugar de origen”.

Por último, Igual ha expresado su agradecimiento a la RAE por acoger el encuentro y a la Fundación Gerardo Diego por impulsar la publicación, ya que, según ha resaltado, “actos como éste además de ser un homenaje más que merecido a una trayectoria individual, es también una manera de afirmar que la cultura forma parte del servicio público”.

