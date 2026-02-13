Detenido por robar más de 8.000 euros en herramientas en Cabezón de Liébana

También se ha detenido a otras dos personas por supuesta receptación de parte de lo sustraído

Se ha recuperado un grupo electrógeno industrial, gatos hidráulicos, soldador, sierras circulares y maletines con herramientas, entre otros efectos

13 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación por el robo de unos 8.000 euros en maquinaria y herramienta cometido en el término municipal de Cabezón de Liébana, ha procedido a la detención del presunto autor del robo y dos receptadores, todos ellos varones y vecinos de la Comarca de Liébana.

En enero del pasado año, se cometió un robo con fuerza, mediante la realización de un butrón, en una propiedad situada en el término municipal de Cabezón de Liébana, donde sustrajeron abundante maquinaria y herramienta, entre ello, un grupo electrógeno industrial, gatos hidráulicos, soldador, sierras circulares, maletines con herramientas variada y unos esquís, valorado todo ello en unos 8.000 euros.

Las investigaciones realizadas permitieron averiguar que un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos podía ser el presunto autor del robo.Las mismas indagaciones apuntaron que buena parta de lo sustraído estaría oculto en varias cabañas de la Comarca de Liébana, y la existencia de dos personas que podían ser presuntos receptadores de algunas de las piezas sustraídas.

El pasado día 10 de febrero, con la información recabada se procedió a la detención de las tres personas reseñadas, y a la búsqueda en diferentes cabañas de la comarca de la maquinaria y herramientas, recuperándose la mayor parte de lo sustraído.