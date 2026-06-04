Detenidas cuatro personas por robos con fuerza en La Albericia

La Policía Nacional esclarece dos robos con fuerza perpetrados por distintos individuos, en dos establecimientos de La Albericia

En el primero de los casos, la rápida coordinación entre el CIMACC-091 y los radio-patrullas permitió localizar con prontitud a dos varones cuando huían del lugar del robo

En el segundo suceso, los investigadores detuvieron a dos jóvenes como presuntos autores de la sustracción de una pantalla de ordenador

04-junio-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a cuatro personas como presuntos autores de dos robos con fuerza en establecimientos del barrio La Albericia. Dos fueron interceptados cuando huían de un establecimiento que acababa de ser objeto de robo. Los otros dos individuos fueron detenidos tras ser identificados por los investigadores como presuntos autores de robo con fuerza perpetrado en otro local.

Primera intervención policial

En la madrugada del día 23 de mayo, el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091) recibió el aviso desde una central receptora de alarmas informando que en el interior de un local, sito en el barrio de La Albericia, se encontraban dos individuos con el rostro cubierto con pasamontañas, al tiempo que se había activado la alarma y el humo disuasorio.

De manera inmediata, una patrulla de Policía Nacional se trasladó al lugar y localizó a dos personas cuando abandonaban el establecimiento a paso ligero. Al percatarse de la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva, por lo que fueron interceptadas e identificadas por los agentes.

Al ser preguntados por el motivo de su presencia en la zona, ofrecieron respuestas inconexas y poco creíbles. A continuación, los agentes les solicitaron que mostrasen los efectos que portaban, localizando pasamontañas, guantes y destornilladores; útiles susceptibles de haber sido empleados para perpetrar el robo. Ante el hallazgo de esos efectos, uno de los varones reconoció voluntariamente que habían accedido a un bar a través de una ventana.

Posteriormente, los policías realizaron una comprobación en las inmediaciones y constataron que la ventana del local donde había saltado a alarma se encontraba forzada y que el interior presentaba una elevada concentración de humo. Ante las evidencias, ambos varones fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, siendo trasladados a la Comisaría de Policía Nacional.

Segunda intervención policial

Por otro lado, los agentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde del día 27 de mayo a otros dos varones, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en un local del barrio La Albericia.

Las investigaciones, comenzaron tras tener conocimiento de que en la noche del día 8 de mayo un varón había accedido al interior del establecimiento sin llegar a sustraer efecto alguno. Posteriormente, en la noche del día 9 de mayo, dos varones accedieron de nuevo al local y sustrajeron una pantalla de un ordenador.

Practicadas las gestiones oportunas para determinar la identidad de los varones, los agentes investigadores lograron identificar a los dos presuntos autores, comprobando que uno de ellos era menor de edad. En la tarde del 27 de mayo, ambos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Cabe reseñar que el varón mayor de edad, había sido detenido infraganti el día 6 de mayo por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de otro robo con fuerza cometido en la zona de Peñacastillo.

Puesta a disposición judicial

En relación con la primera intervención, tras finalizar el atestado policial los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó su puesta en libertad.

En el caso de los dos investigados por los hechos del día 27 de mayo, tras prestar declaración, quedaron en libertad con cargos, advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos.