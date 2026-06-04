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Investigado por arrastrar a un perro atado al parachoques de un vehículo

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Al ser recriminado por su actitud, golpeó al animal y lo introdujo dentro del vehículo

04 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado a un hombre de 84 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal al arrastrar y golpear a un perro de su propiedad.

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Renedo de Piélagos comenzaron una investigación al tener conocimiento, que, a principios del mes de mayo en el término municipal de Piélagos, un hombre circulaba con un vehículo llevando atado al parachoques a un perro, el cual iba arrastrando por el suelo.

Gracias a la colaboración ciudadana, le fue recriminada esa acción, provocando que parara el vehículo, si bien, el conductor se bajó del mismo, y tras golpear varias veces al perro, le introdujo al interior del automóvil ausentándose del lugar.

Tras diferentes indagaciones, los agentes pudieron averiguar la identidad del presunto autor de los hechos, y una vez localizado a finales del pasado mes de mayo, pudieron comprobar que el perro en la actualidad se encuentra en buen estado, no presentado lesiones.

Una vez en dependencias de la Guardia Civil, y en calidad de investigado, se ha procedido a instruirle diligencias como presunto autor de los hechos relatados.

David Laguillo
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David Laguillo

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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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