La negociación del ERE de Nestlé se cierra con un preacuerdo que deberá ser ratificado por la plantilla mañana

El preacuerdo, que será votado de 13 a 15 horas, mejora indemnizaciones y reduce a 35 los despidos en la fábrica cántabra de La Penilla

La mayoría sindical de la mesa negociadora (UGT, CCOO, USO y CSIF) y Nestlé han alcanzado un principio de acuerdo del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía, que deberá ser ratificado por las plantillas de todos los centros de trabajo afectados este viernes 5 de junio.

En La Penilla, el comité de empresa ha desconvocado los paros previstos y convocado una asamblea informativa de 12 a 12,45 horas y una posterior votación, de 13 a 15 horas, en el comedor de la fábrica cántabra.

El principio de acuerdo reduce finalmente 14 de los 49 inicialmente planteados hasta un total de 35 en la fábrica de La Penilla; 242 afectados en todos los centros nacionales de Nestlé, aunque se plantean 64 vacantes (no en Cantabria) que podría recortar el número total a 178.

El acuerdo incluye también la opción para el personal afectado por el despido colectivo de 53 recolocaciones voluntarias en Nestlé España y otras 15 en Nestlé Global Services Spain (NGSS).

La indemnización básica para los menores de 54 años o los de esta misma edad que no alcancen los cinco años de antigüedad en la empresa será de 45 días de salario bruto por año de antigüedad con un tope de 42 mensualidades.

Para los demás tramos de edad se ofrece la posibilidad de escoger entre un pago único o un plan de rentas (con una revalorización anual del 2% en esta modalidad) con las siguientes indemnizaciones hasta cumplir los 63 años.

Para las personas de 54 años con una antigüedad mínima de 5 años y para los comprendidos entre los 55 y 56 años de edad el 58% del salario bruto; un 60% del salario bruto los de 57 y 58 años; el 63% de la remuneración bruta para los que tengan 59 y 60 años; y el 65% del salario bruto para los comprendidos entre los 61 y 62 años.

Para los mayores de 63 años se fija un pago único equivalente al 75% del salario bruto de 18 mensualidades.

Indemnizaciones adicionales

Además, el acuerdo alcanzado en la negociación del ERE de Nestlé estipula indemnizaciones adicionales en dos complementos acumulables entre sí, uno por edad y otro por antigüedad, de tal modo que la persona trabajadora podrá percibir la suma de ambos.

Según la antigüedad, los importes brutos de estos complementos serán de 15.000 euros hasta los 15 años de antigüedad, de 20.000 euros de 16 a 25 años de antigüedad, de 25.000 euros de 26 a 40 años y más de 30.000 euros para más de 40 años de antigüedad.

Por edad, los menores de 30 años percibirían 20.000 euros brutos; los comprendidos entre los 31 y 50 años, 15.000 euros; y los mayores de 50 años, 10.000 euros brutos.

Beneficios sociales

El acuerdo recoge en su apartado de beneficios sociales que las personas afectadas que tengan la opción de escoger entre el pago único y el plan de rentas y las personas mayores de 63 años, tendrán la opción de compra de productos en el Nestlé Market con descuento de empleado, obsequio de Navidad, asistencia a reuniones de jubilados (según el centro de trabajo) y acceso al boletín de Nestlé online.

En materia de seguro de salud del que ahora disfrutan como retribución flexible, las personas afectadas por el ERE tendrán la posibilidad de mantenerlo, si lo solicitan, durante 2 meses; para después, poder pasar a la póliza colectiva de Nestlé, con coste a cargo de la persona.