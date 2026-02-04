  • 4 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Detenido en Sarón…

Detenido en Sarón por trapicheo de hachís

.

Se encontraba con otras personas en el exterior de un bar de la localidad, intentando ocultarse en su interior al verse sorprendido por la Guardia Civil

Se le han intervenido 12 trozos de hachís ya preparados para su venta

04 Febrero de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria detuvieron ayer a un varón, de 39 años de edad y vecino del término municipal de Penagos, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La reseñada persona, al verse sorprendida intentó huir de los agentes, siendo interceptado con un total de 12 trozos de hachís, dosificados y preparados para su presunta venta al menudeo.

En la tarde del día de ayer, efectivos la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Cantabria, que presentaban servicios preventivos en la localidad de Sarón, observaron a varias personas en los exteriores de un bar, en actitud sospechosa, pudiendo estar realizándose una venta de drogas.

Acto seguido, una de estas personas, al observar que las agentes de la Guardia Civil se acercaban a ellos emprendió la huida, adentrándose en el local hostelero, siendo interceptado de inmediato.

Tras su identificación y registro le localizaron en el interior de una cartera trozos de hachís envueltos en plásticos transparentes preparados para su presunta distribución al menudeo, contabilizándose un total de 12 trozos, que le fueron intervenidos.

Seguidamente y en calidad de detenido, fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Santa María de Cayón para la instrucción de las correspondientes diligencias, pasando a disposición judicial en el día de hoy.

El pasado mes de enero, la Guardia Civil ya detuvo a otro varón de 22 años de edad en Sarón, cuando se podía estar realizando una entrega de estupefacientes, interviniendo a uno de ellos en un vehículo una tableta de hachís de unos 100 gramos de peso. Días después se detuvo a otro varón de 67 años, considerado el presunto distribuidor de la droga al anterior.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cantabria lució en FITUR Los periodistas de Cantabria celebraron a su patrón/Fotos: Roberto RuizLos periodistas de Cantabria celebraron a su patrón SATSE reclama mejoras para las matronas de Cantabria

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.