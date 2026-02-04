Detenido en Sarón por trapicheo de hachís

Se encontraba con otras personas en el exterior de un bar de la localidad, intentando ocultarse en su interior al verse sorprendido por la Guardia Civil

Se le han intervenido 12 trozos de hachís ya preparados para su venta

04 Febrero de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria detuvieron ayer a un varón, de 39 años de edad y vecino del término municipal de Penagos, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La reseñada persona, al verse sorprendida intentó huir de los agentes, siendo interceptado con un total de 12 trozos de hachís, dosificados y preparados para su presunta venta al menudeo.

En la tarde del día de ayer, efectivos la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Cantabria, que presentaban servicios preventivos en la localidad de Sarón, observaron a varias personas en los exteriores de un bar, en actitud sospechosa, pudiendo estar realizándose una venta de drogas.

Acto seguido, una de estas personas, al observar que las agentes de la Guardia Civil se acercaban a ellos emprendió la huida, adentrándose en el local hostelero, siendo interceptado de inmediato.

Tras su identificación y registro le localizaron en el interior de una cartera trozos de hachís envueltos en plásticos transparentes preparados para su presunta distribución al menudeo, contabilizándose un total de 12 trozos, que le fueron intervenidos.

Seguidamente y en calidad de detenido, fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil de Santa María de Cayón para la instrucción de las correspondientes diligencias, pasando a disposición judicial en el día de hoy.

El pasado mes de enero, la Guardia Civil ya detuvo a otro varón de 22 años de edad en Sarón, cuando se podía estar realizando una entrega de estupefacientes, interviniendo a uno de ellos en un vehículo una tableta de hachís de unos 100 gramos de peso. Días después se detuvo a otro varón de 67 años, considerado el presunto distribuidor de la droga al anterior.