Francia registra las oficinas de Twitter (X) por presuntas manipulaciones de su algoritmo

La justicia francesa llama a declarar a Elon Musk el 20 de abril por los contenidos negacionistas, sexuales y la presunta manipulación de la red

La Fiscalía de París ha registrado este martes las oficinas de X (Twitter) en la ciudad, en el marco de una investigación abierta por la presunta manipulación del algoritmo de la red, que las autoridades francesas consideran que estaría fomentando contenidos negacionistas, «fakes» de contenido sexual y otros contenidos polémicos favorecidos por la red de Elon Musk.

Este registro, que cuenta con la colaboración de Europol, se lleva a cabo por la unidad de delitos cibernéticos tras la sospecha de que los algoritmos sesgados en X hayan distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español.

