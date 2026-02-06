  • 6 de febrero de 2026
Investigado por el robo de un ternero y cableado de cobre

El animal, de un mes de vida, ha sido recuperado en buen estado y entregado a su legítimo propietario

06 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la investigación de un varón, de 53 años de edad y vecino de Torrelavega, como presunto autor de dos delitos de hurto, por la sustracción de una ternera y 50 kilos de cableado de cobre, hechos ocurridos en los términos municipales de Puente Viesgo y Polanco, respectivamente.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega, comenzó a finales de enero una investigación por el hurto de un ternero, pudiendo averiguar los datos de un vehículo posiblemente utilizado para la sustracción del animal.

La investigación sobre el citado vehículo, permitió averiguar que estaría también relacionado con otro hurto, en este caso de cuatro mangueras de cableado de cobre, de unos 50 kilos de peso, hecho cometido un día más tarde que el hurto del ternero.

Las pesquisas llevaron a los agentes a una finca del término municipal de Torrelavega donde pudieron localizar y recuperar el ternero sustraído, siendo devuelto a su legítimo propietario.

Con los datos conseguidos durante la investigación y tras la recuperación del animal, en el día de ayer se procedió a instruir diligencias en calidad de investigado al presunto autor de ambos hurtos.

La investigación continúa por la presunta participación de otra persona, la cual se encuentra identificada y pendiente de su localización.

