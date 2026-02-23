Detenido por cometer dos delitos en el mismo establecimiento en 24 horas

El día 11 de febrero el varón fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación en un establecimiento comercial

23-febrero-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación en un establecimiento comercial del centro de Santander. Al día siguiente vuelve a ser detenido por quebrantar una medida cautelar, consistente en una orden de alejamiento impuesta a raíz del delito anterior.

Intervención policial por robo con violencia/intimidación

La intervención se inició en la mañana del pasado día 11 de febrero, tras recibirse una llamada en el CIMACC 091 (Centro Inteligente Mando Comunicación y Control) que alertaba de una pelea en el interior de un local. A su llegada, los agentes observaron a un hombre que sujetaba fuertemente por el cuello a otro varón, mostrando éste signos visibles de asfixia. Pese a la presencia policial, el agresor hizo caso omiso a las instrucciones de los funcionarios, no cesando en su acción, por lo que los agentes intervinieron de inmediato para separarlos y restablecer el orden.

El propietario del establecimiento relató que un individuo había accedido al local, el cual le hablaba en francés, por lo que tuvo que hacer uso de su teléfono móvil para traducir ese idioma y poder responder al cliente. En un momento dado y de forma repentina, ese individuo le arrebató el terminal e intentó huir a la carrera, siendo interceptado por el propietario, que contó con la ayuda de su hermano, originándose un forcejeo para evitar que esa persona se apoderase de su teléfono móvil, resultando lesionados levemente, tanto el propietario como su hermano.

Ante los hechos ocurridos, los agentes procedieron a la detención del implicado como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación, siendo trasladado a dependencias policiales para la práctica de las preceptivas diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Puesta a disposición judicial

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares consistentes en la prohibición de comunicarse con la víctima, incluyendo la orden de alejamiento respecto a éste así como al establecimiento donde habían ocurrido los hechos.

Quebrantamiento de medida cautelar

Los hechos tuvieron lugar al mediodía del pasado 12 de febrero, cuando se recibió una llamada en el CIMACC 091 por parte del propietario del establecimiento donde el día anterior un individuo había intentado sustraerle su teléfono móvil violentamente, comunicando que había entrado ese individuo, con el que acababa de tener juicio por los hechos ocurridos el día anterior y a quién se le había impuesto una medida cautelar de alejamiento, con prohibición de aproximarse a menos de 100 metros del establecimiento y de sus propietarios.

De manera inmediata, los agentes de Policía Nacional se personaron en el lugar donde localizaron al individuo en cuestión. Mientras tanto, a través del CIMACC 091 se constató la vigencia de la orden de alejamiento dictada en esa misma fecha, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de la medida cautelar.

Puesta a disposición judicial

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias de investigación, fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.