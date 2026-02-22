El juez español de las VPN la lía en LinkedIn: «si es o no técnicamente posible ya se verá» #LaLigaGate



El magistrado Antonio Fuentes Bujalance, especialista en Derecho Mercantil, ha publicado en LinkedIn una explicación sobre sus sentencias vinculadas a programas de Virtual Private Network (VPN) que han generado un intenso debate, tanto a favor como en contra.

Bujalance, muy activo en las Redes Sociales, tacha de «indocumentado» a todo aquel que «ni siquiera ha leído las resoluciones», y argumenta que sus sentencias «no bloquean ningún servicio VPN ni ordenan bloquear trafico «legal» ni afectar lo más mínimo el tráfico ordinario y reitero, legal, que use esa VPN», detalla Bujalance en su extensa justificación pública en la red profesional.

«Sólo queda afectado el tráfico ilegal, en el único y exclusivo caso que técnicamente sea posible hacer esa discriminación(entre tráfico legal e ilegal) por el suministrador de VPN sin afectar en modo alguno, reitero, todo lo que no tenga que ver con el tráfico ilegal del streaming del fútbol», añade el magistrado.

Sin embargo, muchos de los 162 comentarios existentes hasta el momento han respondido a Bujalance recordando a su Señoría las miles de webs legítimas afectadas que tanto sus resoluciones sobre VPN como la sentencia de Barcelona permiten a LALIGA bloquear al ejecutar sus bloqueos masivos e indiscriminados, generando pérdidas millonarias a miles de negocios de todo tipo, que ya se están organizando en querellas individuales y colectivas para reclamar indemnizaciones millonarias a la empresa privada regida con mano de hierro por Javier Tebas.

«Si es o no técnicamente posible ya se verá»

Pero la frase de Bujalance que más ha molestado a muchos comentaristas en LinkedIn es: «Si es o no técnicamente posible ya se verá, pero si no lo es, la orden es sólo hacerlo si es posible», lo cual ha generado incluso una canción satírica que ya se está distribuyendo en las redes con el título «Si es o no técnicamente posible ya se verá».

«Esta es la primera y última vez que escribo sobre esto. Los jueces debemos explicar nuestras decisiones, cosa que ya está más que explicada en la resolución que es donde debo hacerlo, lo de aquí es un extra dado el sentido profesional de esta Red que por desgracia se está convirtiendo en otra cosa», se lamenta Bujalance quien, hasta el momento de escribir esta noticia, no ha vuelto a responder a ninguno de los más de 160 comentarios recibidos a su explicación.