Detenido por lesionar a otro con un vaso en la cara

El detenido había golpeado a la víctima en varias ocasiones, primero con los puños y finalmente con un vaso en la cara, lo que le ocasionó una importante herida en la mejilla

La colaboración ciudadana y la rápida intervención policial permitió localizar al agresor en el interior de otro establecimiento hostelero en una calle próxima a la del lugar de los hechos

09-junio-2026. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones, ocurrido en el interior de un establecimiento de hostelería de la zona de ocio de Santander.

Inicio de la intervención: llamada al CIMACC 091

En la madrugada del día 06 de junio, se recibía una llamada en el CIMACC 091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, a través de la que un testigo manifestaba que había una persona en el interior de un bar sangrando abundantemente por la cara, solicitando por ello una ambulancia con urgencia.

Inmediatamente, se trasladaron al lugar varias dotaciones policiales, localizando en el exterior del establecimiento a una persona que presentaba una importante herida en una mejilla, por la que sangraba profusamente.

Mientras unos agentes asistían a la víctima hasta la llegada de la ambulancia, otros se encargaron de recabar información sobre lo ocurrido así como de la presunta autoría de la agresión, tanto a través del propio agredido como de otros testigos. Estas pesquisas iniciales permitieron conocer que el presunto agresor había golpeado a la víctima en varias ocasiones, primero con los puños y finalmente con un vaso en la cara, lo que le ocasionó la herida en la mejilla.

La información recabada fue comunicada al resto de indicativos policiales a través del CIMACC 091, que coordinó la búsqueda del presunto agresor por la zona de ocio nocturno.

Mientras tanto, los servicios sanitarios que se habían personado en el lugar de la intervención, procedieron a asistir y trasladar a la víctima al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde fue atendido de sus lesiones, siéndole suturado el importante corte que presentaba en la mejilla.

El dispositivo de búsqueda permitió la localización del presunto agresor en el interior de otro local de hostelería, donde los agentes procedieron a su detención, siendo trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Puesta a disposición judicial

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar cualquier incidencia a través de la aplicación Alercops o llamando al teléfono 091, agradeciendo la colaboración ciudadana en la ayuda prestada para el esclarecimiento de cualquier hecho delictivo.