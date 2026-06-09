El PSOE de Santander critica el uso de la IA para promocionar el comercio local

Carteles y vídeos cutres hechos con IA, que cantan desde lejos, se cuelan en campañas institucionales y los socialistas piden respeto a los profesionales creativos de la ciudad

Los socialistas cuestionan que el Ayuntamiento recurra a contenidos generados por IA mientras defiende el consumo local y el apoyo al tejido económico de la ciudad

Daniel Fernández: “No tiene sentido promover el comercio de proximidad mientras se prescinde del talento y los profesionales audiovisuales de Santander”

El PSOE Santander ha criticado la utilización de inteligencia artificial en la creación de una campaña audiovisual impulsada por el Ayuntamiento y destinada a promocionar el comercio local como uno de los motores principales de la actividad económica de la ciudad.

La campaña ha sido difundida a través de los perfiles institucionales de Comercio de Santander y de la Alcaldía en redes sociales, una decisión que ha llevado a los socialistas a registrar una batería de preguntas para su respuesta en el próximo Pleno municipal.

El secretario general y portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, ha lamentado que “más allá de las valoraciones estéticas o creativas, este hecho pone sobre la mesa una cuestión de creciente relevancia: el impacto que la inteligencia artificial está teniendo sobre los sectores creativos y culturales, entre ellos el audiovisual”.

“Es una contradicción evidente que el Ayuntamiento de Santander utilice contenidos generados mediante inteligencia artificial al mismo tiempo que promueve el consumo de proximidad, el comercio local y el apoyo al tejido económico de nuestra ciudad”, ha señalado Daniel Fernández.

Asimismo, el portavoz municipal ha trasladado la preocupación expresada por los profesionales del sector audiovisual, que denuncian la escasez de convocatorias específicas, ayudas, proyectos y oportunidades de colaboración con las administraciones públicas en un momento especialmente delicado, marcado por la irrupción de nuevas tecnologías y la creciente automatización de procesos creativos.

Daniel Fernández ha defendido que “las administraciones públicas deben ser especialmente sensibles al momento de transformación e incertidumbre que atraviesa el sector, favoreciendo en la medida de lo posible la contratación de talento, empresas y trabajadores locales”, ha añadido el portavoz socialista.

Por ello, el PSOE ha solicitado conocer si el Ayuntamiento de Santander dispone de algún protocolo, criterio o directriz sobre el uso de inteligencia artificial en la elaboración de campañas institucionales y materiales de comunicación, así como si ha evaluado el impacto que estas prácticas pueden tener sobre la contratación de profesionales del sector audiovisual local.

Además, los socialistas han preguntado por las medidas que está desarrollando o prevé desarrollar el Consistorio para apoyar al sector audiovisual de Santander ante los desafíos derivados de la implantación de la inteligencia artificial y de la transformación digital, así como la posibilidad de impulsar líneas de colaboración, ayudas, convocatorias o proyectos específicos destinados a fortalecer la actividad de los profesionales y empresas del sector.

A modo de conclusión, desde el PSOE han recordado que, en 2019, la alcaldesa se comprometió a poner en marcha un nuevo mecanismo de apoyo a la producción, creación y fortalecimiento de la industria y el talento cinematográfico y audiovisual de Santander. “Una vez más, queda patente que Gema Igual sigue incumpliendo sus compromisos: siete años después este mecanismo sigue sin ponerse en marcha y ahora, además, recurre a la inteligencia artificial para relegar a los profesionales que desarrollan su actividad en Santander”, ha concluido Daniel Fernández.