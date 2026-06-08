Max, un perro detector de explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, es adoptado tras su jubilación

Su nueva casa seguirá estando en Cantabria y ya tiene sustituta, se llama Chini y seguirá detectando explosivos

Existe un plan de adopción de perros de la Guardia Civil tras su jubilación a través de la asociación “Héroes de 4 patas”

08 de junio de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha despedido tras su jubilación a Max, uno de los perros detectores de explosivos de este Cuerpo, que ha podido ser adoptado y disfrutará de su descanso en esta misma Comunidad Autónoma.

Max, un labrador retriever macho, de once años, ha permanecido en el Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Cantabria, tras pasar su preparación en la búsqueda de explosivos, durante nueve años.

En este tiempo, además de trabajar en Cantabria en servicios de búsqueda de explosivos en la Cumbre Europea, en visitas de altas personalidades, o en servicios más rutinarios de reconocimiento en lugares como el aeropuerto, el puerto u otras sedes oficiales, estuvo junto con su guía, el Cabo 1º del Servicio Cinológico en Cantabria, en los últimos Juegos Olímpicos en Francia, teniendo como misión el reconocimiento de hoteles donde se alojaban los deportistas y sedes de algunas de las competiciones.

Tras esta vida profesional, le releva en sus cometidos Chini una pastor holandés de cuatro años, que ya se encuentra operativa en Cantabria, siendo en la actualidad uno de los diez perros con los que cuenta la Guardia Civil en Cantabria, nueve de ellos en Santander para el servicio por toda la Comunidad, y uno en Potes, que trabaja conjuntamente con el GREIM de la Guardia Civil en búsqueda de personas.

Actualmente la Guardia Civil en Cantabria cuenta con perros especializados en la búsqueda de explosivos, rescates, búsquedas de drogas y dinero.

Adopción

Max, ha podido ser adoptado en Cantabria donde igualmente vivirá. Los perros de la Guardia Civil una vez que se jubilan por edad o por perdidas de condiciones para el trabajo, la primera opción que existe, es que el propio componente del Cuerpo con el que ha trabajado, sea la persona que se le quede y conviva con él y su familia.

La segunda opción es pasar a la adopción a través de la asociación sin ánimo de lucro, “Héroes de 4 patas”. Esta asociación ofrece perros ya jubilados tanto de la Guardia Civil como de otras Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, intentando buscar el mejor hogar posible a estos perros.

La asociación se creó en el año 2015 por siete componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para intentar ofrecer una retirada digna y de calidad a los perros ya jubilados del servicio. Esta asociación cuenta con la dirección https://www.heroesde4patas.org/ donde pueden aumentar información y se encuentran los datos de los perros que actualmente tienen en adopción.

En el siguiente enlace pueden descargarse un vídeo del momento en que Max es despedido por su guía y recogido por su nuevo dueño, y presentación de la nueva perra detectora de explosivos Chini.