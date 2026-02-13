EL PRINCIPAL celebra su duodécimo aniversario con el estreno de CUCARACHAS

Más de 400 representaciones y 12.000 espectadores después, el espacio escénico inmersivo de Santander conmemora doce años de trayectoria con un estreno absoluto: CUCARACHAS, texto escrito por encargo por el dramaturgo Juan Manuel Brun.

Especializado en teatro de cámara y en la obra de autores nórdicos como August Strindberg y Henrik Ibsen, EL PRINCIPAL incorpora por primera vez a su repertorio un texto de un autor contemporáneo vivo. Juan Manuel Brun (Albacete 1978) residente en Santander, ha sido reconocido con más de treinta galardones nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Irreverentes de Comedia y el Certamen Iberoamericano Carlos Schwaderer, dos de las convocatorias de mayor prestigio en el ámbito de la escritura teatral.



La dirección vuelve a estar a cargo de Edy Asenjo, único actor cántabro galardonado con un Premio MAX —los Goya del teatro— y que este año compite nuevamente en estos galardones con las propuestas GORILA, LA JAULA HUMANA e IN NOMINE LUX.

Una noche asfixiante en Argel

CUCARACHAS sitúa la acción en un lupanar de Argel a finales del siglo XIX. El encuentro inesperado entre Jannik, el enigmático propietario del local, y Johannes, un marino que llega huyendo de un pasado que se resiste a nombrar, desencadena una noche de tensión creciente.

En medio del calor sofocante, el alcohol y una inquietante sesión espiritista, ambos personajes se enfrentan en un duelo psicológico donde nada es lo que parece. La conversación desvela heridas profundas, secretos inconfesables y un vínculo oscuro que los une sin que Johannes lo sepa. La velada, marcada por presencias invisibles y una caja repleta de criaturas inquietantes, avanza hacia un desenlace tan inevitable como perturbador.

Con una dramaturgia que oscila entre la comedia negra y el thriller psicológico, la obra aborda cuestiones como la venganza y los límites de la justicia por mano propia, con alusiones explícitas al tráfico de personas y a los pulsos xenófobos que atraviesan la sociedad contemporánea.

Reparto y equipo artístico

CUCARACHAS supone el debut en el teatro profesional de Óscar Sainz, único intérprete cántabro que ha trabajado a las órdenes de Rodrigo Cortés en la película Escape, producción vinculada a Martin Scorsese y en la que ha compartido pantalla con Mario Casas y Willy Toledo.

Le acompaña en escena Juanjo Paredes, veterano actor habitual de las producciones de EL PRINCIPAL. Con una amplia trayectoria iniciada en las décadas de los setenta y ochenta en compañías asturianas como La Carreta y Margen, Paredes interpreta un personaje construido a medida, una figura delirante que combina rasgos reconocibles de líderes populistas contemporáneos.

Doce años de teatro inmersivo en Santander

EL PRINCIPAL nació de la mano de Edy Asenjo y Sandra Bedia con el objetivo de transformar el panorama escénico regional a través de un modelo inmersivo en el que el espectador comparte espacio con el actor, eliminando la cuarta pared.

Inspirado en experiencias internacionales como Timbre 4 en Buenos Aires, La Casa de la Portera y La Pensión de las Pulgas en Madrid, el proyecto convierte una vivienda señorial del ensanche santanderino —ambientada en los años cincuenta y evocadora de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941— en un espacio escénico para 32 espectadores.

La experiencia comienza desde el momento de la reserva: la dirección exacta no se facilita hasta el mismo día de la representación, reforzando la sensación de viaje en el tiempo desde que el público cruza la puerta.

Las entradas pueden reservarse exclusivamente a través de WhatsApp en el teléfono 606 897 950.

Más información y programación completa en: www.elprincipal.es.